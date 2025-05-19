Свободе слова – бой: как Молдавия готовится к нужным выборам

Молдавская политика стремительно скатывается в пропасть беззакония, и главная тому причина — безнаказанность властей.

Фото: commons.wikimedia.org by Aurelian Sandulescu, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Флаг Молдавии

По мнению Илана Шора, высказанного РИА Новости, лидера оппозиционного блока "Победа", недавние президентские выборы в Румынии стали тревожным сигналом для Молдавии. Румынский электоральный сценарий, где были зафиксированы рекордные показатели голосования за рубежом, в том числе в Молдавии, теперь грозит повториться на парламентских выборах в соседней стране, но уже с гораздо более грязными методами.

В воскресенье в Румынии прошел второй тур президентских выборов. Явка была неожиданно высокой как внутри страны, так и среди диаспоры — более 1,6 миллиона румын отдали свои голоса за пределами государства. Особый интерес проявили граждане в Молдавии, где проголосовало около 140 тысяч человек. Мэр Бухареста Никушор Дан одержал победу, набрав 53,60% голосов, тогда как его оппонент, лидер националистической партии AUR Джеордже Симион, признал поражение с результатом 46,40%.

Однако предвыборная кампания была омрачена скандалами. Симион заранее предупреждал о возможных фальсификациях, создал "горячую линию" для мониторинга нарушений и обвинял власти Молдавии в организации массовых перевозок избирателей через границу. Молдавские правоохранительные органы эти обвинения отвергли.

Илан Шор считает, что столь сомнительные методы — лишь верхушка айсберга. По его словам, правящая в Молдавии партия "Действие и солидарность" (ПДС), возглавляемая президентом Майей Санду, почувствовала свою безнаказанность и намерена пустить в ход весь арсенал "черных" избирательных технологий. Шор уверен, что парламентские выборы будут еще более грязными, чем президентские, прошедшие осенью прошлого года.

Тогда Санду смогла одержать победу лишь после подсчета голосов более 300 тысяч молдавских мигрантов в ЕС и США. При этом в России, где проживают до полумиллиона граждан Молдавии, было открыто всего два избирательных участка — очевидный перекос в геополитических симпатиях налицо.

Осенью прошлого года Молдавия фактически расписалась в своем "демократическом бессилии". Несмотря на громкие заявления оппозиции о нарушениях и фальсификациях, Конституционный суд утвердил итоги президентских выборов, фактически легитимизировав сомнительные результаты.

С тех пор власти перешли к откровенно репрессивным мерам. Была арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул под надуманным предлогом, депутатам стали запрещать въезд в Россию, а инакомыслящих политиков начали массово привлекать к уголовной ответственности. Более того, власти пытаются продавить закон, позволяющий запрещать протесты за месяц до и после выборов, а также отказывать неугодным кандидатам в регистрации без объяснения причин.

Отдельная война развязана против свободных СМИ. В 2023 году в Молдавии были закрыты 13 телеканалов и десятки информационных сайтов, включая российские ресурсы: радио Sputnik, "Комсомольская правда", "Аргументы и факты", "Московский комсомолец", "Российская газета", а также молдавские Orizont TV, Prime TV и другие. Перед выборами под блокировку попали свыше 100 Telegram-каналов. Фактически власти создали информационный вакуум, где неудобная точка зрения просто не имеет права на существование.

Уточнения

Илан Миронович Шор — молдавский бизнесмен и политик, пророссийский олигарх. Примар муниципия Оргеев с 1 июля 2015 по 19 апреля 2019 года.

