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Нефтяной потолок рухнет: Евросоюз выдал Большой семёрке смертельный рецепт

1:52
Мир

Мир стоит на пороге новой экономической битвы. На этот раз в центре внимания оказалась российская нефть, а главными действующими лицами — Евросоюз и страны G7.

Нефтяной танкер Павел Черныш
Фото: commons.wikimedia.org by АльфваНбим, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Нефтяной танкер Павел Черныш

По данным источников агентства Reuters, в ближайшие дни ЕС выступит с предложением: снизить потолок цен на российскую нефть, перевозимую морским путём, до 50 долларов за баррель. Это почти на 17% ниже нынешнего уровня, установленного в декабре прошлого года.

Напомним, что именно тогда Запад включил "нефтяные тормоза" против России. 5 декабря 2022 года Евросоюз официально отказался от закупок российской нефти, доставляемой по морю, а страны "Большой семерки" вместе с Австралией ввели беспрецедентные санкции — так называемый "потолок цен" в 60 долларов за баррель.

Суть механизма проста: если нефть стоит дороже, западным компаниям запрещено её перевозить, страховать и обслуживать. Таким образом, США и Европа надеялись убить сразу двух зайцев — сдержать доходы Москвы и не допустить резкого взлёта цен на мировом рынке.

Однако Россия нашла, чем ответить на этот нефтяной "пинцет". Уже в начале февраля 2023 года Евросоюзу и G7 пришлось столкнуться с зеркальными мерами: президент Владимир Путин подписал указ, запрещающий продажу нефти и нефтепродуктов за границу, если в контрактах хоть намёком значится "западный ценовой диктат".

Москва перекрыла кислород тем, кто хотел играть по правилам Брюсселя и Вашингтона. И вот теперь Евросоюз делает новый ход, фактически признавая, что прежний потолок в 60 долларов не сработал.

Уточнения

Больша́я семёрка — неформальный международный клуб, объединяющий Великобританию, Германию, Италию, Канаду, Францию, Японию и США.

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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