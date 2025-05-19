Нефтяной потолок рухнет: Евросоюз выдал Большой семёрке смертельный рецепт

Мир стоит на пороге новой экономической битвы. На этот раз в центре внимания оказалась российская нефть, а главными действующими лицами — Евросоюз и страны G7.
По данным источников агентства Reuters, в ближайшие дни ЕС выступит с предложением: снизить потолок цен на российскую нефть, перевозимую морским путём, до 50 долларов за баррель. Это почти на 17% ниже нынешнего уровня, установленного в декабре прошлого года.
Напомним, что именно тогда Запад включил "нефтяные тормоза" против России. 5 декабря 2022 года Евросоюз официально отказался от закупок российской нефти, доставляемой по морю, а страны "Большой семерки" вместе с Австралией ввели беспрецедентные санкции — так называемый "потолок цен" в 60 долларов за баррель.
Суть механизма проста: если нефть стоит дороже, западным компаниям запрещено её перевозить, страховать и обслуживать. Таким образом, США и Европа надеялись убить сразу двух зайцев — сдержать доходы Москвы и не допустить резкого взлёта цен на мировом рынке.
Однако Россия нашла, чем ответить на этот нефтяной "пинцет". Уже в начале февраля 2023 года Евросоюзу и G7 пришлось столкнуться с зеркальными мерами: президент Владимир Путин подписал указ, запрещающий продажу нефти и нефтепродуктов за границу, если в контрактах хоть намёком значится "западный ценовой диктат".
Москва перекрыла кислород тем, кто хотел играть по правилам Брюсселя и Вашингтона. И вот теперь Евросоюз делает новый ход, фактически признавая, что прежний потолок в 60 долларов не сработал.
Больша́я семёрка — неформальный международный клуб, объединяющий Великобританию, Германию, Италию, Канаду, Францию, Японию и США.
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