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Никотиновая ловушка: мир вплотную приблизился к антитабачной революции — что дальше

2:19
Мир

Два десятилетия назад мир сделал важный шаг к здоровому будущему.

Девушка курит
Фото: flickr.com by Сюзанна Нильссон, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Девушка курит

Вступила в силу Рамочная конвенция Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по борьбе против табака — первый международный договор, направленный на снижение смертельной зависимости человечества от никотиновой ловушки.

И вот результат: глобальная распространенность курения сократилась на треть. Такое заявление сделал генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус, открывая 78-ю сессию Генеральной ассамблеи здравоохранения.

По его словам, за 20 лет мир недосчитался 300 миллионов курильщиков — именно столько людей продолжали бы травить себя табачным дымом, если бы ситуация оставалась неизменной. Цифры впечатляют, но за ними стоят человеческие судьбы и миллионы спасенных жизней. Ведь, как отмечает ВОЗ, табак — это не просто вредная привычка, а одна из самых серьёзных угроз здоровью планеты.

Почти половина тех, кто употребляет табак, в итоге платит за это высшую цену — свою жизнь.

Статистика ВОЗ беспощадна: каждые восемь миллионов человеческих жизней в год обрываются из-за табака. Более семи миллионов — это потребители табака, нынешние или бывшие, а свыше 1,2 миллиона — невинные жертвы, не курившие никогда, но "задохнувшиеся" в облаке вторичного табачного дыма.

Речь идёт о детях, женах, коллегах, просто прохожих, волею судьбы оказавшихся рядом с курящими. И это не просто "вредно для здоровья" — это приговор, который можно было предотвратить.

В ВОЗ лишний раз подчеркивают очевидное, но почему-то игнорируемое многими: нет безопасной дозы табака, нет "легких" сигарет, нет безобидного кальяна. Любая форма употребления никотиносодержащих изделий — это русская рулетка со стволом, направленным прямо в сердце.

Сигареты, сигары, трубочный табак, модные ныне вейпы и подобное — всё это не баловство и не способ расслабиться. Это дорога в никуда, по которой ежегодно идут более 8 миллионов человек, даже не думая о том, что обратного пути нет.

Уточнения

Всеми́рная организа́ция здравоохране́ния — специализированное учреждение, самостоятельная международная организация, связанная с Организацией Объединённых Наций специальным соглашением о сотрудничестве, состоящая из 194-х государств-членов, основная функция которой состоит в решении международных проблем здравоохранения населения Земли.

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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