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Звонок, который изменит всё: секретный план на разговор с Путиным раскрыт

2:12
Мир

На пороге важного телефонного разговора с Владимиром Путиным президент США Дональд Трамп сталкивается с нелёгкой задачей.

Дональд Трамп
Фото: commons.wikimedia.org by The White House, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Дональд Трамп

По мнению портала Unherd, чтобы добиться успеха, Трампу необходимо запастись терпением и твёрдо придерживаться курса на долгосрочное мирное урегулирование. Ведь вопрос о том, сколько времени потребуется Украине и России, чтобы окончательно прекратить кровопролитие, остаётся открытым.

Ключевым фактором в достижении мира, как считают аналитики, станет готовность американского лидера не спешить и позволить переговорам протекать параллельно с боевыми действиями.

Именно такой настрой должен преобладать в разговоре Трампа с Путиным. Вместо того чтобы настаивать на немедленном прекращении огня, Белый дом должен снизить градус напряжения, дав возможность каждой стороне конфликта представить своё видение мира.

Трамп также может проявить интерес к возобновлению прямых переговоров с Россией о нормализации двусторонних отношений — этот шаг способен разрядить обстановку. Немаловажным сигналом станет предложение Путину начать подготовку к личной встрече на высшем уровне по мере развития переговорного процесса.

Такой подход, подчёркивают эксперты Unherd, несёт в себе несколько стратегических плюсов:

  • Во-первых, он создаст плодородную почву для будущих прямых переговоров между Россией и Украиной.
  • Во-вторых, повысит шансы на выработку действительно прочного мира, который будет принят обеими сторонами конфликта добровольно, а не навязан извне силовыми методами.
  • Наконец, в-третьих, это станет важным шагом к нормализации непростых отношений между Вашингтоном и Москвой, которые в последние годы переживают не лучшие времена.

Интересно, что пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков накануне объявил о предстоящем телефонном разговоре лидеров двух стран, назначенном на 17:00 по московскому времени. По его словам, эта беседа имеет особое значение, особенно с учётом недавно состоявшихся переговоров в Стамбуле. 

Уточнения

До́нальд Джон Трамп (англ. Donald John Trump; род. 14 июня 1946, Куинс, Нью-Йорк, США) — американский государственный и политический деятель, предприниматель и миллиардер.

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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