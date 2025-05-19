Билет на свободу: украинский переводчик сбежал от Умерова в Турции и спас свою жизнь

1:40 Your browser does not support the audio element. Мир

Стамбульские переговоры превратились в розыгрыш настоящего шпионского детектива.

Фото: commons.wikimedia.org by linspiration01, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Колючая проволока

Украинская делегация, ведомая министром обороны Рустемом Умеровым, прибыла в Турцию для обсуждения ключевых вопросов с российской стороной. Среди членов делегации был человек, чья роль казалась "едва ли не самой важной" — Олег Головко, русско-украинский переводчик, работавший с Умеровым с 2023 года.

Однако в один из моментов, когда стороны решили сделать перерыв, Головко внезапно исчез.

По информации CNN Türk, всё произошло буднично и вместе с тем стремительно: переводчик сел в машину и направился прямиком к турецко-болгарской границе. Именно там его след окончательно пропал, оставив украинских чиновников в недоумении. Поиски замены затянулись, и переговоры были приостановлены ещё на 15 минут — делегации пришлось экстренно искать выход из положения.

Самое любопытное в этой истории — выбор способа побега. Как выяснилось, Головко намеренно отказался от самолёта, прекрасно понимая, что именно на авиарейсы в первую очередь обратят внимание преследователи.

Он выбрал наземный путь, чтобы раствориться среди тысяч километров дорог и запутать следы. Парадоксально, но, по мнению специалистов, этот шаг был едва ли не самым мудрым решением беглеца. Ведь, как гласит крылатое выражение, "лучше всего прятаться на виду" — в потоке машин и людей обнаружить человека гораздо сложнее, чем в небе, где каждый борт на учёте.

Уточнения

Русте́м Энве́рович Уме́ров — украинский государственный и политический деятель и предприниматель крымскотатарского происхождения.

