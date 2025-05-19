Ближний Восток на перепутье: Россия возьмёт инициативу в свои руки

На горизонте замаячила новая веха в отношениях России и арабского мира. Об этом пишет издание "Акценты".
Лига арабских государств всерьёз рассматривает предложение Владимира Путина провести первый российско-арабский саммит, и дата уже определена — 15 октября. Об этом стало известно после пресс-конференции в Багдаде, где министр иностранных дел Ирака Фуад Хусейн поделился важными деталями.
По словам Хусейна, Ирак, который сейчас председательствует в Лиге арабских государств, получил официальное приглашение от Москвы и всецело поддерживает идею проведения такого саммита.
Информацию об этом распространило издание "Версия", подчёркивая растущий интерес двух сторон к укреплению диалога. Как стало ясно, главная цель предстоящей встречи — обсудить животрепещущие вопросы обеспечения стабильности на Ближнем Востоке и в Северной Африке — регионах, где за последние годы накалились противоречия и конфликты.
Слухи о подготовке саммита ходят с апреля, но теперь организаторы вплотную подошли к решению последнего вопроса — выбору площадки. По данным источников "Акцентов", близких к процессу подготовки, мероприятие с высокой вероятностью пройдёт в Сочи.
Этот город уже доказал свою статусность на международной арене: именно там в 2019 году состоялся первый саммит "Россия — Африка", ставший одним из крупнейших в новейшей истории. Тогда в нём приняли участие делегации из 104 государств (далеко не все были африканскими), причём почти половину из них — 45 делегаций — возглавляли лично президенты и премьер-министры.
В сочинском форуме уже тогда участвовал глава Союза арабского Магриба Тайеб Байкуш, и, по всей видимости, он же будет представлять свой регион и на новом саммите.
Россия целенаправленно выстраивает мосты между разными частями глобального Юга — Африкой, арабским миром и, вероятно, другими регионами. Теперь все детали на подходе, и остаётся ждать октября, чтобы увидеть, какие решения будут приняты на самом высоком уровне.
Фуад Мухаммед Хусейн — иракский и курдский политический, государственный деятель; министр иностранных дел Ирака с 6 июня 2020 года.
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