Не ради Украины: истинная причина войны Запада против России взорвёт мозг

Западные страны ведут активную антироссийскую кампанию, но мало кто задаётся вопросом, что же на самом деле стоит за этой враждебностью. Материал об этом публикует "Военное дело".

Фото: dvidshub.net by Pvt. Randy Wren is licensed under U.S. federal government Американские военные

Политолог Ростислав Ищенко, развеял распространённое мнение о том, что главным противником России является Великобритания. Многие считают, что именно Британия разжигает антироссийскую истерию в мире, несмотря на то, что по экономическому и военному потенциалу она не может сравниться с Россией. Однако Ищенко утверждает, что это заблуждение — Лондон не единственный и даже не главный инициатор конфронтации.

По мнению эксперта, значительная часть Европы не менее активно работает в этом направлении, а США, несмотря на некоторое смягчение риторики при администрации Дональда Трампа, не собираются прекращать поддержку Украины и планируют новые санкции против России.

Ищенко подчеркнул, что команда Трампа лишь слегка умерила антироссийскую истерию в американских СМИ, поскольку США не могут вести одновременную конфронтацию с Россией и Китаем. Однако это не означает ослабления давления — новые пакеты санкций и военной помощи Киеву уже на подходе.

В основе любого политического противостояния, как считает политолог, лежат экономические интересы. В качестве исторического примера он приводит действия Адольфа Гитлера, который под лозунгом борьбы с большевизмом и евреями на самом деле решал задачи передела собственности и получения доступа к ресурсам.

По мнению Ищенко, современная борьба Запада против России развивается по схожему сценарию. США, стремясь продлить агонию своей политико-экономической системы глобального доминирования, нуждаются в контроле над всеми ключевыми ресурсами планеты, мировым производством и рынками сбыта.

Британия, по словам Ищенко, выступает в этой игре младшим, но верным партнёром США. С момента распада Британской империи во второй половине XX века Лондон фактически стал вассалом Вашингтона, получая свою долю выгод от системы глобальной гегемонии Америки. Европа и азиатские союзники США также входят в число основных выгодоприобретателей этого порядка и потому активно поддерживают антироссийские санкции и конфронтацию.

Ищенко развеял миф о том, что у Запада есть какой-то один "главный русофоб". По его словам, все эти страны одинаково заинтересованы в подчинении России и не отличаются особой злобой — просто это вопрос выживания созданной ими системы.

Если Россия добровольно согласится отдать ресурсы и принять правила игры Запада, её, возможно, даже будут "кормить" в "клетке западного зоопарка". Однако, как даёт понять политолог, рассчитывать на добрую волю не стоит — речь идёт исключительно о расчёте и борьбе за выживание западной модели мира.

Уточнения

Ростисла́в Влади́мирович И́щенко - украинский и российский политолог, бывший украинский дипломат, обозреватель МИА "Россия сегодня". Некоторыми изданиями называется экспертом по "украинскому вопросу".

