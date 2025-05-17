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Безопасные коровы: новый вид бурёнок хотят вывести ради климата

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Мир

Коровы ответственны за выбросы 4 процентов метана — одного из главных парниковых газов.

Корова на пастбище
Фото: Openverse by mindfrieze, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Корова на пастбище

Швейцарские ученые хотят вывести новую породу, чтобы чуть притормозить глобальное потепление. Эти бурёнки также будут давать молоко и мясо, но будут наносить экологии меньше вреда.

Известно, что генетические исследования охватывают более 100 тысяч голов крупного рогатого скота, среди которых ищут производителей наименьшего количества вредных газов.

Наверное, Швейцария, символом которой является коровка, не собирается переходить от сыра к кузнечикам, сообщает KP. RU.

Уточнения

Швейца́рия (нем. Schweiz, фр. Suisse, итал. Svizzera, романш. Svizra, лат. Helvetia), официально — Швейца́рская Конфедера́ция (нем. Schweizerische Eidgenossenschaft, фр. Confédération suisse, итал. Confederazione Svizzera, романш. Confederaziun svizra, лат. Confoederatio Helvetica) — государство в Центральной Европе, федеративная республика, состоящая из 26 кантонов с федеральными властями в Берне.
 

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Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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