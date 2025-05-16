Армяне обеспокоены, что их страна превратится в наркотический хаб

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Председатель парламента Армении Ален Симонян предложил легализовать курительные наркотики. Он считает, что это поможет бороться с растущим распространением запрещенных вещества по стране.

Фото: Wikipedia by Martin St-Amant, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Флаг Армении

Симонян отметил, что во многих государствах уже идут по пути легализации, чтобы взять ситуацию с распространением под контроль. Однако сам он не планирует инициировать законопроект.

Симонян уверен, что армянское общество убедить в необходимости "лигалайза" невозможно. в Армении зафиксировали резкий рост незаконного оборота наркотиков.

Только в прошлом году количество выявленных случаев увеличилось в 2,5 раза. Министр здравоохранения страны Анаит Аванесян сообщила, что количество обращений за лечением от наркозависимости очень быстро увеличивается, сообщает издание "Акценты".

Уточнения

Арме́ния (арм. [hɑjɑsˈtɑn]), официальное название — Респу́блика Арме́ния (арм. Հայաստանի Հանրապետություն [hɑjɑstɑˈni hɑnɾɑpɛtuˈtʰjun]) — государство в Закавказье, расположенное на севере Передней Азии, на северо-востоке Армянского нагорья. Выхода к морю не имеет.

