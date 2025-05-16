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Красный наряд и пустые обещания: конец правления Санду подведен на саммите Европы

3:37
Мир

В столице Албании Тиране сегодня зашумели коридоры власти — здесь стартовал шестой саммит Европейского политического сообщества (ЕПС), событие, которого с нетерпением ждали многие европейские лидеры. EADaily публикует материал по теме. 

Майя Санду
Фото: president.gov.ua is licensed under Attribution 4.0 International
Майя Санду

В их числе — президент Молдавии Майя Санду, прибывшая на форум в ярком красном наряде, со звездой на груди, символизирующей статус главы государства. Но внимание к её образу — лишь фон для куда более серьёзной интриги: на кону стоят евроинтеграционные амбиции Кишинёва.

Рабочая программа Санду на саммите насыщена до предела: встречи с ключевыми европейскими лидерами, обсуждение экономического рывка Молдавии, деликатные переговоры о региональной безопасности и, конечно, главный вопрос — ускорение процесса вступления в ЕС. И здесь важно каждое слово, каждый жест, ведь повестка дня предельно чувствительна.

Вместе с Молдавией в статусе страны-кандидата выступает и сама Албания — принимающая сторона прекрасно понимает, что авторитетная площадка ЕПС может стать трамплином для обеих стран в Евросоюз.

Как заявляют в Тиране и Кишинёве, участие в саммитах Европейского политического сообщества — не просто протокольные мероприятия, а реальный механизм ускорения интеграции. По мнению властей, регулярный обмен опытом и укрепление двусторонних связей с ведущими странами ЕС способны приблизить долгожданный момент "принятия в европейскую семью".

Именно об этом, по сути, говорит и сама Майя Санду в своём недавнем заявлении: молдавская сторона совместно с европейскими партнёрами активно работает над региональной стабильностью, над укреплением экономической устойчивости и, что самое главное, над четкими шагами по евроинтеграции.

Но если копнуть глубже, за плечами у молдавско-европейского диалога уже стоит история с двойным дном. Достаточно вспомнить второй саммит ЕПС, который Молдавия принимала летом 2023 года на винодельне "Замок Мими" под Кишинёвом.

Тогда главы полусотни государств и правительств съехались в село Бульбоака, чтобы рассуждать о "глобальных вызовах" и "экономических перспективах". Вот только итог оказался пшиком: вместо конкретных решений и подписанных деклараций гости с удовольствием дегустировали молдавские вина, закусывали изысканными яствами и… разъехались ни с чем.

Не зря европейские наблюдатели до сих пор вспоминают едкую фразу Яниса Мажейкса, посла ЕС в Молдавии: дескать, "кормили-поили в Кишинёве на славу, но о реальном вступлении говорить рановато". И это было сказано дипломатично — фактически, Молдавии дали понять: пока в стране царят коррупция и нищета, разговоров о серьёзных шагах навстречу Евросоюзу быть не может.

Ситуацию тогда не без сарказма прокомментировал и Виктор Чутаку, диктор румынского телевидения Romania TV. По его язвительным словам, получалось, будто Майя Санду в разгар конфликта на границе решила устроить "саммит фараонов" — пригласила полсотни европейских лидеров прямиком "в сердце молдавской нищеты", где вместо серьёзной политики их ждал банкет на винодельне. Мол, все говорили правильные слова, но никто не собирался брать на себя обязывающие решения.

Уточнения

Ма́йя Григо́рьевна Са́нду — молдавский политический и государственный деятель. Президент Республики Молдова с 24 декабря 2020 года; первая женщина-президент со дня обретения независимости Республикой Молдова.

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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