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Протесты в Тбилиси сменились хлопком по плечу: Европа готовит для Грузии нечто

1:57
Мир

Эммануэль Макрон, президент Франции, вдруг хлопнул по плечу Ираклия Кобахидзе, премьер-министра Грузии, и вступил с ним в короткий разговор. Материал об этом публикует EADaily.

Флаг Грузии
Фото: commons.wikimedia.org by AR Paris France, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Флаг Грузии

Этот жест и последовавшая за ним беседа были особенно примечательны на фоне отсутствия запланированных двусторонних встреч между французским лидером и грузинским премьером в рамках форума.

Европейское политическое сообщество — инициатива, запущенная Макроном всего два года назад, в 2022-м. Её цель — объединить страны-члены ЕС и государства, в союз пока не входящие, для обсуждения животрепещущих вопросов: безопасности, экономического партнёрства и обеспечения стабильности в регионах.

В Тиране собрались главы порядка 40 государств, включая те, чьи надежды связаны со вступлением в Евросоюз в обозримом будущем.

Ранее сам Кобахидзе отмечал, что не планировал официальных двусторонних встреч на албанской земле. Однако, будучи реалистом, грузинский премьер рассчитывал использовать трибуну саммита для неформальных переговоров с европейскими лидерами — тех самых кулуарных разговоров, которые порой куда важнее протокольных мероприятий.

На этом фоне в самой Грузии разворачивается весьма тревожная картина. Как стало известно из сообщений EADaily, при явной поддержке институтов Европейского союза грузинская оппозиция уже несколько дней проводит в Тбилиси акции протеста.

Волнения начались 28 ноября 2024 года — именно тогда правящая партия "Грузинская мечта" объявила о приостановке переговоров о вступлении страны в ЕС. Решение партии фактически поставило крест на многолетних надеждах Грузии стать частью общеевропейской семьи.

Уточнения

Ираклий Георгиевич Кобахидзе — грузинский политик и государственный деятель. Премьер-министр Грузии с 8 февраля 2024 года. Председатель парламента Грузии с 18 ноября 2016 по 21 июня 2019 года.

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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