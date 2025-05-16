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Секретный успех в Стамбуле: Европа обрадовалась результатам диалога России и Украины

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Мир

Встреча представителей России и Украины, состоявшаяся в пятницу, преподнесла удивительный сюрприз — стороны покинули зал переговоров с непривычно оптимистичными настроениями.

Турецкий флга
Фото: commons.wikimedia.org by Mstyslav Chernov, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Турецкий флга

По информации CNN, ссылающегося на высокопоставленного турецкого чиновника, который пожелал остаться неназванным, диалог прошёл значительно мягче, чем прогнозировали эксперты и журналисты.

Если верить источнику CNN, тон делегаций был на удивление конструктивным. Обычно острые заявления и взаимные упрёки в этот раз остались за скобками дискуссии. Чиновник подчеркнул, что стороны воздержались от обвинительных формулировок, которые традиционно отравляли атмосферу предыдущих встреч.

Это косвенно указывает на готовность обеих сторон искать компромиссы, а не обострять риторику.

Уточнения

CNN — телеканал из США со штаб-квартирой в Атланте.

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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