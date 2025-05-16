Встреча представителей России и Украины, состоявшаяся в пятницу, преподнесла удивительный сюрприз — стороны покинули зал переговоров с непривычно оптимистичными настроениями.
По информации CNN, ссылающегося на высокопоставленного турецкого чиновника, который пожелал остаться неназванным, диалог прошёл значительно мягче, чем прогнозировали эксперты и журналисты.
Если верить источнику CNN, тон делегаций был на удивление конструктивным. Обычно острые заявления и взаимные упрёки в этот раз остались за скобками дискуссии. Чиновник подчеркнул, что стороны воздержались от обвинительных формулировок, которые традиционно отравляли атмосферу предыдущих встреч.
Это косвенно указывает на готовность обеих сторон искать компромиссы, а не обострять риторику.
CNN — телеканал из США со штаб-квартирой в Атланте.
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