Франция предала энергосанкции: невиданная сделка с Путиным

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Европейские страны продолжают держать Россию в качестве одного из ключевых поставщиков газа, несмотря на геополитическую напряженность.

Фото: commons.wikimedia.org by Wulfson, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ газ

По данным Евростата, проанализированным РИА Новости, Франция в марте установила новый рекорд по закупкам российского газа с конца 2022 года, приобретя его почти на 465 миллионов евро.

Это на четверть больше, чем месяцем ранее, и вплотную приближается к максимуму декабря 2022 года, когда было закуплено газа на 476,3 миллиона евро.

Фактически, Франция осталась единственной страной ЕС, которая не только не сократила, но и нарастила импорт российского топлива. По словам аналитиков, французские компании сделали ставку на российский газ в начале весны, обеспечив себе стратегический запас энергоресурсов. В результате страна сохранила за собой звание основного покупателя "голубого топлива" из России.

На втором месте оказалась Венгрия, хотя её импорт и снизился на 6,1% за месяц, составив 248 миллионов евро. Третью позицию заняла Испания, неожиданно увеличившая закупки в 1,7 раза — до 141 миллиона евро. Нидерланды также присоединились к числу растущих покупателей, нарастив импорт на 16%, до 131 миллиона евро.

Однако не все страны ЕС последовали примеру лидеров. Бельгия резко сократила закупки — на 58%, до 92 миллионов евро, а Греция уменьшила импорт аж на 70%, до 67 миллионов евро. Остальные европейские государства приобрели российского газа всего на 25 миллионов евро.

Отдельно стоит отметить Италию — впервые с 2008 года страна не заявила о прямых закупках газа у России, что может свидетельствовать либо о переориентации на другие источники, либо о наличии скрытых контрактов.

Уточнения

Евростат — статистическая служба Европейского союза, занимающаяся сбором статистической информации по странам-членам ЕС и гармонизацией статистических методов используемых данными странами.

