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Последняя карта Зеленского: сможет ли он договориться с Путиным

2:14
Мир

Итальянское издание L'AntiDiplomatico считает, что грядущая встреча Владимира Путина и Владимира Зеленского, может стать тем самым моментом, когда многолетний конфликт пойдёт на перелом.

киев
Фото: commons.wikimedia.org by Hnapel, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
киев

Пока стороны активно работают над пакетом предложений о перемирии, все внимание мировой общественности приковано к главному вопросу: состоится ли историческая встреча лидеров двух стран? Информации о её официальном подтверждении ещё нет, но если это случится, дипломаты уже сейчас называют такой шаг поворотным.

Ранее помощник президента РФ Владимир Мединский сообщил любопытную деталь: украинская сторона сама выступила с инициативой встречи глав государств в ходе недавних переговоров в Стамбуле. Москва, по словам Мединского, приняла эту просьбу к сведению, не выдав ни подтверждения, ни опровержения. И вот теперь слухи обрастают плотью: мировые СМИ убеждены, что за кулисами идёт плотная работа по организации возможного саммита.

Напомним, что стамбульская встреча представителей России и Украины 16 мая стала первым за три года прямым диалогом между сторонами конфликта. Переговоры длились без малого два часа и подарили надежду на долгожданное затишье.

Пусть изначально всё выглядело зыбко: Зеленский задерживался, улетев на переговоры с Эрдоганом в Анкару, а российская делегация с утра ждала в Стамбуле, но итог превзошёл ожидания. Стороны не просто поговорили — они сделали реальный шаг к миру, договорившись об обмене военнопленными.

Мединский подчёркивает: Москва видит в этих переговорах не разовую акцию, а возобновление мирного процесса, замороженного в 2022 году. Конечная цель проста и понятна — долгосрочный мир и устранение причин конфликта.

А Владимир Путин ранее обозначил важную деталь: Россия готова к прямым переговорам без каких-либо предварительных условий, и в ходе них не исключено даже соглашение о прекращении огня. Вопрос теперь лишь в том, насколько далеко готов пойти Киев.

Уточнения

Владимир Ростиславович Меди́нский — российский государственный и политический деятель. Помощник президента Российской Федерации с 24 января 2020 года. Действительный государственный советник Российской Федерации 1-го класса.

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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