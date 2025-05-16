Западная марионетка сломалась: Стамбул показал, на что согласна Украина

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На фоне продолжающегося конфликта между Россией и Украиной любые сдвиги в сторону мирного урегулирования воспринимаются как крошечные, но драгоценные победы.

Фото: commons.wikimedia.org by Alisa Fatikhova, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Флаг Турции

Именно так расценил итоги недавних переговоров в Стамбуле турецкий генерал в отставке Юджель Карауз, выступая в беседе с РИА Новости. По его мнению, сам факт начала диалога уже заслуживает внимания — это тот самый "маленький шаг", без которого не сделать ни одного большого движения к миру.

Карауз подчеркнул, что стороны не просто сели за стол переговоров, а сумели добиться реальных договорённостей. Пожалуй, самым важным стало соглашение об обмене пленными в формате "1000 на 1000", а также предметное обсуждение прекращения огня.

Для людей, годами наблюдающих за информационными залпами и взаимными обвинениями, такие новости звучат как музыка — робкая, но всё же надежда на разрядку. Экс-генерал убеждён: даже удавшиеся переговоры — уже успех, особенно если учесть, что ранее любые попытки диалога заканчивались провалом под давлением извне.

Кто стоит за этими "внешними силами", Карауз тоже пояснил весьма прозрачно. По его словам, европейские страны, взявшиеся три года назад "опекать" Украину, фактически превратили киевские власти в заложников собственных политических игр.

Обещания скорых побед, вливания миллиардов долларов и разговоры о скорой "интеграции в Европу" оказались пустышкой — теперь в Киеве медленно, но верно приходит понимание, что Запад попросту использовал Украину как разменную монету. Отсюда и возросшая сговорчивость украинской делегации в Стамбуле.

Карауз уверен: достигнутое перемирие — не разовая акция, а начало длинной дороги. Он прогнозирует второй раунд переговоров уже в ближайшие дни, возможно, снова в Стамбуле (именно этот город показал себя нейтральной площадкой). Однако эксперт предупреждает: расслабляться рано.

Есть силы, которым мир между Москвой и Киевом категорически невыгоден, а значит, сторонам предстоит филигранная игра — не поддаваться на провокации и сохранять достигнутый хрупкий баланс.

Уточнения

Стамбу́л — крупнейший город Турции, экономический, исторический и культурный центр страны. Является также центром Мраморноморского региона — самого западного из географических (статистических) регионов страны.

