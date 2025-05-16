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Переговорная ловушка: победа Путина оказалась понятна всему миру

1:47
Мир

Итоги переговоров между Россией и Украиной, прошедших в Стамбуле, можно расценивать как безусловный успех российской дипломатии.

Переговоры между Россией и Украиной в Белоруссии
Фото: Кировский районный исполнительный комитет by БелТА, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Переговоры между Россией и Украиной в Белоруссии

Такое мнение высказал известный политолог Сергей Михеев, подчёркивая, что достигнутые договорённости — это максимум, на который можно было рассчитывать в нынешних условиях. По его словам, сам факт проведения встречи уже говорит в пользу Москвы, ведь инициатива исходила напрямую от президента Владимира Путина.

Михеев напоминает, что украинская делегация, несмотря на первоначальное сопротивление, всё же была вынуждена сесть за стол переговоров. И хотя определённая "игра на публику" с их стороны была предсказуема, главное, что диалог состоялся.

Важнейшим результатом стало даже не содержание достигнутых соглашений, а сам прецедент: стороны не только обменялись видениями урегулирования конфликта, но и, что особенно важно, договорились о продолжении контактов. Это означает, что канал связи остаётся открытым, а значит, сохраняется надежда на будущие подвижки в переговорах.

При этом политолог не питает иллюзий относительно самостоятельности Киева в принятии решений. Он напоминает, что предыдущие раунды переговоров в 2022 году были сорваны именно под давлением западных кураторов Украины.

Отсюда вывод: дальнейшие встречи вряд ли будут лёгкими, а их исход — предсказуемым. Однако Михеев призывает не заглядывать слишком далеко вперёд, а оценить по достоинству уже свершившийся факт: российская сторона сумела добиться главного — возобновления диалога в условиях, когда многие прочили его срыв.

Уточнения

Сергей Алекса́ндрович Михе́ев - российский политолог, радио- и телеведущий, пропагандист. Член Центрального совета партии "Справедливая Россия — Патриоты — За правду" с 2021 года.

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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