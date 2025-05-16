Тайная война: Европа будет молиться Америке и просить прощения

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Венгрия открыто выразила недовольство действиями Еврокомиссии, обвинив её в неспособности предотвратить таможенную войну с США.

Фото: commons.wikimedia.org by Kilyann Le Hen, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Флаг Венгрии

По мнению руководства страны, Брюссель проявил недопустимую медлительность, не выстроив диалог с администрацией президента Дональда Трампа на ранних этапах эскалации конфликта. Госсекретарь МИД Венгрии Левенте Мадьяр заявил, что такая "близорукость" Еврокомиссии обернулась серьёзными издержками для европейской экономики, особенно сильно ударив по экспортно-ориентированным государствам, таким как Венгрия.

Мадьяр подчеркнул, что торговая война с Америкой уже стала бомбой замедленного действия для венгерской экономики. Введение США пошлин на европейские товары поставило Будапешт в крайне уязвимое положение: страна активно развивает автопром, а США являются одним из ключевых рынков сбыта.

Именно поэтому Венгрия требует от Еврокомиссии немедленно включиться в переговоры и добиться главного — радикального снижения 25-процентной пошлины на импорт американских автомобилей. По мнению властей страны, Брюссель обязан действовать жёстко и защищать интересы европейского бизнеса, а не ждать, пока ущерб станет необратимым.

Ситуация осложняется тем, что президент США Дональд Трамп уже подписал указ о введении ответных пошлин на импорт из стран, не сбалансировавших торговлю с Америкой. Базовая ставка установлена на уровне 10%, но для 57 государств, включая членов ЕС, действуют повышенные тарифы, рассчитанные исходя из объёма торгового дефицита.

Парадокс в том, что 9 апреля Трамп неожиданно объявил о смягчении политики: более 75 стран, не ответивших зеркальными мерами, получили 90-дневную отсрочку — для них пошлины временно "заморожены" на 10%. Эксперты тут же заговорили о возможном компромиссе, но Венгрия уже не верит в "случайность" такого шага и требует конкретных действий от Еврокомиссии.

Уточнения

Ве́нгрия — государство в Центральной Европе.

