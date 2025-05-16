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Нелегалам объявлена война — Германия снова показала остальным пример

2:21
Мир

В минувшую пятницу в Вене состоялась важная встреча глав МВД Германии и Австрии — Александра Добриндта и Герхарда Карнера.

мигранты
Фото: www.tagesschau.de is licensed under public domain
мигранты

Основной темой переговоров стала борьба с нелегальной миграцией, угрожающей стабильности в Европе. По итогам встречи МВД Германии распространило заявление, в котором подчёркивается общая позиция двух стран: Европа нуждается в более жёстких и оперативных мерах по депортации мигрантов, а также в ускорении процедур рассмотрения запросов о предоставлении убежища.

Фактически, Германия и Австрия направили Европе чёткий сигнал — пора переходить от слов к делу. Оба министра сошлись во мнении, что бесконтрольный поток нелегалов не только подрывает экономику, но и создаёт серьёзную угрозу безопасности.

На фоне растущего числа нарушений на границах Евросоюза такая консолидация особенно важна. По сути, страны заявили о готовности совместно "закрыть ворота" для тех, кто пытается проникнуть в Европу в обход законов.

Интересно, что это не первый "жёсткий шаг" министра Добриндта в последнее время. В начале мая он объявил о кардинальном изменении политики МВД Германии в отношении мигрантов. Было отменено негласное устное распоряжение, согласно которому полицейским фактически запрещалось отказывать во въезде просителям убежища. С этого момента пограничники получили чёткий сигнал — каждое обращение будет рассматриваться строго в рамках закона.

Параллельно Германия усилила технические меры контроля.

Как сообщил Добриндт, в арсенале пограничников появились беспилотники, вертолеты и современные тепловизионные камеры, позволяющие отслеживать нарушителей даже в тёмное время суток. Но главное нововведение — увеличение численности сотрудников, задействованных в охране границ, с 11 до 14 тысяч человек.

Результат не заставил себя ждать: за последнее время количество отказов во въезде выросло на 45%. Фактически, Германия начала фильтровать поток мигрантов намного строже, показывая остальной Европе пример решительных действий.

Уточнения

Ве́на — федеральная столица Австрии и одновременно одна из девяти федеральных земель Австрии, расположенная внутри другой земли, Нижней Австрии.

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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