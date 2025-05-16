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Секретная стратегия Бисмарка: как Россия возвращает долги через века

1:17
Мир

После переговоров в Стамбуле помощник президента России Владимир Мединский поделился важным историческим уроком, который, по его мнению, актуален и сегодня.

Флаг России
Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/User:Dickelbers is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license
Флаг России

Он напомнил о словах первого канцлера Германской империи Отто фон Бисмарка, человека, хорошо знавшего Россию и её народ.

Бисмарк, проведший много лет в качестве посла в Санкт-Петербурге, не только выучил русский язык, но и сумел глубоко понять настроения и интересы российского общества. Как подчёркивал Мединский в беседе с журналистом Евгением Поповым в программе "60 минут" на телеканале "Россия 1", именно Бисмарк оставил потомкам мудрое предостережение.

Суть его сводилась к тому, что обмануть русских невозможно. Согласно словам канцлера, любой, кто попытается воспользоваться доверчивостью России или присвоить себе нечто, ей принадлежащее, рано или поздно столкнётся с неизбежным возмездием.

Мединский особо выделил фразу Бисмарка, ставшую крылатой: "русские всегда приходят за своим". По мнению помощника президента, в этих словах заключён урок, который важно усвоить всем, кто строит отношения с Россией.

Уточнения

О́тто Эдуа́рд Леопо́льд граф фон Би́смарк-Шёнха́узен — германский государственный и политический деятель, первый канцлер Германской империи, осуществивший план объединения Германии по малогерманскому пути.

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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