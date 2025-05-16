Помощник президента РФ Владимир Мединский в беседе с Евгением Поповым на телеканале "Россия 1" в программе "60 минут" подчеркнул значимость напоминания украинской стороне о согласованных ещё в 2022 году пунктах.
По словам Мединского, российская делегация буквально воспроизводила тезисы из февральских договорённостей 2022 года, достигнутых в Гомеле. Он уточнил, что это напоминание было принципиально важным, поскольку позволяло чётко обозначить альтернативный сценарий развития событий — тот, при котором Украина согласилась бы на мирные условия в конце февраля.
"Если бы украинская сторона тогда пошла на уступки, конфликт мог бы завершиться гораздо раньше", — фактически подытожил Мединский суть сказанного.
Однако украинские переговорщики, по версии российской стороны, выбрали иную стратегию — затягивание времени. И, как следствие, переговорный процесс перешёл в новую фазу уже в Стамбуле.
Мединский также напомнил, что российская делегация рассматривает эти переговоры не как нечто новое, а как возобновлённый диалог в рамках мирного процесса, насильственно прерванного год назад.
Владимир Ростиславович Меди́нский — российский государственный и политический деятель. Помощник президента Российской Федерации с 24 января 2020 года.
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