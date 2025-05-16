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Перечеркнутый мир: Россия напомнила Украине о забытых договорённостях

1:17
Мир

Помощник президента РФ Владимир Мединский в беседе с Евгением Поповым на телеканале "Россия 1" в программе "60 минут" подчеркнул значимость напоминания украинской стороне о согласованных ещё в 2022 году пунктах.

киев
Фото: commons.wikimedia.org by Hnapel, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
киев

По словам Мединского, российская делегация буквально воспроизводила тезисы из февральских договорённостей 2022 года, достигнутых в Гомеле. Он уточнил, что это напоминание было принципиально важным, поскольку позволяло чётко обозначить альтернативный сценарий развития событий — тот, при котором Украина согласилась бы на мирные условия в конце февраля.

"Если бы украинская сторона тогда пошла на уступки, конфликт мог бы завершиться гораздо раньше", — фактически подытожил Мединский суть сказанного.

Однако украинские переговорщики, по версии российской стороны, выбрали иную стратегию — затягивание времени. И, как следствие, переговорный процесс перешёл в новую фазу уже в Стамбуле.

Мединский также напомнил, что российская делегация рассматривает эти переговоры не как нечто новое, а как возобновлённый диалог в рамках мирного процесса, насильственно прерванного год назад.

Уточнения

Владимир Ростиславович Меди́нский — российский государственный и политический деятель. Помощник президента Российской Федерации с 24 января 2020 года. 

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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