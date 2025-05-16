Переговорный марафон окончен: украинская сторона улетает не договорившись

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Переговоры между Россией и Украиной, проходившие в Стамбуле, подошли к своему логическому завершению.

Фото: wikimapia by Vadim.tk, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Турция

По информации агентства Франс Пресс, полученного от источника, близкого к украинской делегации, в пятницу участники переговоров из Украины покинут турецкий город. Ранее источник агентства подтвердил, что отъезд намечен на сегодняшний день.

Напомним, что саммит в Стамбуле стартовал в пятницу в 13:30 по московскому времени и длился почти два часа. Встреча была напряженной, но детали обсуждений пока не разглашаются.

Уточнения

Стамбу́л — крупнейший город Турции, экономический, исторический и культурный центр страны. Является также центром Мраморноморского региона — самого западного из географических (статистических) регионов страны.

