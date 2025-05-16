Переговоры между Россией и Украиной, проходившие в Стамбуле, подошли к своему логическому завершению.
По информации агентства Франс Пресс, полученного от источника, близкого к украинской делегации, в пятницу участники переговоров из Украины покинут турецкий город. Ранее источник агентства подтвердил, что отъезд намечен на сегодняшний день.
Напомним, что саммит в Стамбуле стартовал в пятницу в 13:30 по московскому времени и длился почти два часа. Встреча была напряженной, но детали обсуждений пока не разглашаются.
Стамбу́л — крупнейший город Турции, экономический, исторический и культурный центр страны. Является также центром Мраморноморского региона — самого западного из географических (статистических) регионов страны.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Певец Алексей Воробьёв тайно женился на оперной диве Аиде Гарифуллиной. Как развивался их роман, почему пара скрывает брак и что связывает Гарифуллину с Маратом Сафиным — в материале.