Спецдоклад с секретом: Джо Байден должен был сесть в тюрьму

Недавнее расследование, проведенное специальным прокурором Робертом Хёром по делу о ненадлежащем хранении секретных документов экс-президентом США Джо Байденом, завершилось неожиданным финалом.

Фото: www.flickr.com by Гейдж Скидмор, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Байден

Как выяснилось, Белый дом и личные адвокаты Байдена оказывали серьёзное давление на Хёра, пытаясь повлиять на содержание итогового доклада. Об этом свидетельствуют документы, полученные по запросу организации Judicial Watch и опубликованные газетой New York Post.

По информации издания, адвокаты Байдена Боб Бауэр и Ричард Соубер направили в офис спецпрокурора несколько писем, в которых настаивали на предварительном ознакомлении с черновиком доклада до его публикации.

Более того, они просили ограничить объём документа, включив в него "только необходимые факты, имеющие отношение к решению о возбуждении дела". Особую тревогу юристов вызывала возможная реакция международного сообщества на выводы Хёра. В письме от 18 октября 2023 года они указали, что если доклад затронет процедуры обращения с конфиденциальной информацией в нынешней или предыдущих администрациях, это может непредсказуемо ударить по национальной безопасности США.

Фактически, Белый дом давил на Хёра, подчеркивая глобальные риски, которые могли возникнуть из-за содержания отчёта.

Любопытно, что в январе 2024 года спецпрокурор всё же согласился предоставить черновик доклада для предварительного просмотра — но лишь после подписания сторонами соглашений о неразглашении. Это решение фактически дало команде Байдена рычаг влияния на финальную версию документа.

Напомним, что само расследование началось в начале 2023 года, когда в одном из зданий аналитического центра, связанного с Байденом, обнаружили партию секретных документов.

Как позже пояснили в Белом доме, бумаги были найдены ещё в ноябре 2022 года и относились ко времени вице-президентства Байдена. Спустя год с лишним Хёр завершил работу над делом и представил отчёт, в котором рекомендовал не возбуждать уголовное дело против экс-президента. Главная причина такого решения удивила многих: по мнению спецпрокурора, перед присяжными Байден предстал бы "симпатичным пожилым мужчиной с серьёзными проблемами с памятью".

Как следует из материалов расследования, в ходе общения с командой Хёра Байден действительно демонстрировал провалы в памяти.

Он не смог чётко назвать ни сроки своего вице-президентства, ни даже дату смерти своего сына Бо. Эти обстоятельства и стали ключевым аргументом в пользу закрытия дела. Возраст и состояние здоровья Байдена оказались более весомым аргументом, чем возможные нарушения при хранении секретных документов.

Уточнения

Джо́зеф Робине́тт (Джо) Ба́йден-мла́дший — американский государственный и политический деятель, 46-й президент США (2021—2025) от Демократической партии, занимал пост 47-го вице-президента с 2009 по 2017 год при президенте Бараке Обаме и представлял штат Делавэр в Сенате США с 1972 по 2009 год. Доктор права (1968).

