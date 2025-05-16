Как сообщил тележурналист канала "Россия 1" Евгений Попов, и Россия и Украина вели диалог исключительно на русском языке, полностью исключив использование переводчика, несмотря на его присутствие в зале.
По словам Попова, никакой инициативы задействовать переводчика не возникало, разговор шёл напрямую, свидетельствуя о высоком уровне понимания между участниками диалога. Такой формат общения подчёркивает не только серьёзность намерений сторон, но и их готовность к открытому и честному обсуждению самых острых вопросов.
Возглавлявший российскую делегацию помощник президента РФ Владимир Мединский после встречи выразил удовлетворение её итогами. Несмотря на сложность обсуждаемых тем, Мединский дал понять, что российская сторона в целом позитивно оценивает достигнутые договорённости. Подробности переговоров пока не разглашаются, но сам факт столь конструктивного диалога вселяет осторожный оптимизм.
Владимир Ростиславович Меди́нский — российский государственный и политический деятель. Помощник президента Российской Федерации с 24 января 2020 года. Действительный государственный советник Российской Федерации 1-го класса.
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