Владимир Мединский, возглавлявший российскую делегацию на переговорах с Украиной, в интервью РИА Новости неожиданно допустил улыбку, комментируя итоги встречи.
На прямой вопрос о настроении команды после почти двухчасовых переговоров он коротко бросил: настроение хорошее.
Эта фраза, подкреплённая редкой для дипломатических баталий улыбкой Мединского, говорит о многом. Ведь когда стороны годами обмениваются лишь жесткими заявлениями и заочными обвинениями, даже нейтральное "хорошее настроение" воспринимается как признак подвижек. А тут ещё обстановка встречи: в Стамбуле 16 мая российская и украинская делегации впервые за три года возобновили прямой диалог.
Переговоры стартовали в 13:30 по московскому времени и продлились до 15:20 — срок не космический, но достаточный, чтобы обозначить болевые точки и нащупать возможные развязки.
Владимир Ростиславович Меди́нский — российский государственный и политический деятель. Помощник президента Российской Федерации с 24 января 2020 года.
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