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Улыбка Мединского: что на самом деле произошло за закрытыми дверями в Стамбуле

1:01
Мир

Владимир Мединский, возглавлявший российскую делегацию на переговорах с Украиной, в интервью РИА Новости неожиданно допустил улыбку, комментируя итоги встречи.

Переговоры между Россией и Украиной в Белоруссии
Фото: Кировский районный исполнительный комитет by БелТА, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Переговоры между Россией и Украиной в Белоруссии

На прямой вопрос о настроении команды после почти двухчасовых переговоров он коротко бросил: настроение хорошее.

Эта фраза, подкреплённая редкой для дипломатических баталий улыбкой Мединского, говорит о многом. Ведь когда стороны годами обмениваются лишь жесткими заявлениями и заочными обвинениями, даже нейтральное "хорошее настроение" воспринимается как признак подвижек. А тут ещё обстановка встречи: в Стамбуле 16 мая российская и украинская делегации впервые за три года возобновили прямой диалог.

Переговоры стартовали в 13:30 по московскому времени и продлились до 15:20 — срок не космический, но достаточный, чтобы обозначить болевые точки и нащупать возможные развязки.

Уточнения

Владимир Ростиславович Меди́нский — российский государственный и политический деятель. Помощник президента Российской Федерации с 24 января 2020 года. 

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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