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Мир

Западные политические элиты давно утратили самостоятельность, превратившись в марионеток так называемого "коллективного Запада".

Флаг ЕС
Фото: commons.wikimedia.org by Richardprins, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Флаг ЕС

Такое мнение высказал министр иностранных дел Белоруссии Максим Рыженков на встрече с активом Гомельского областного центра. По его словам, наблюдая за ситуацией в мире и отношениями с западными соседями, Белоруссия пришла к неутешительному выводу: решения за океаном или в Брюсселе значат для европейских политиков гораздо больше, чем воля их собственного народа.

Рыженков подчеркнул, что особенно наглядно это видно на примере стран Балтии.

Местные политики готовы вкладывать колоссальные средства в свои избирательные кампании и военно-промышленный комплекс, тогда как базовые нужды граждан — образование, здравоохранение, развитие инфраструктуры — остаются для них делом второстепенным. В Белоруссии же пристально следят за тем, как простые жители Запада оценивают положение дел в своих государствах.

В местных СМИ регулярно появляются видеосвидетельства: граждане соседних стран, посещая Белоруссию, не скрывают своего восхищения её достижениями. Более того, некоторые из них принимают решение переехать сюда на постоянное место жительства.

Среди них, по наблюдениям Рыженкова, встречаются и бывшие участники президентских выборов на Западе — политики с без преувеличения громкими именами, чей голос был хорошо знаком избирателям.

Однако в своих странах они оказались фактически отстранены от политической жизни. Как пояснил глава белорусского МИД, всё дело в механизме внешнего управления, который включается всякий раз, когда появляется кандидат, действительно радеющий за национальные интересы. Как только политик в своей предвыборной программе делает упор на нужды собственного народа, заявляет о необходимости взвешенной внешней и внутренней политики — начинаются игры по совсем другим правилам.

Сначала следуют окрики из Вашингтона или Брюсселя, затем — грубое вмешательство в избирательный процесс с нарушением всех мыслимых норм. В ход идут инструменты юридического давления, шельмование в СМИ, а в особо злостных случаях — угрозы уголовного преследования.

В результате таких манипуляций неугодные кандидаты попросту "убираются с дистанции", освобождая политическое пространство для ставленников "коллективного Запада". По мнению Рыженкова, Белоруссия видит эту систему насквозь и потому не поддаётся на аналогичные попытки внешнего вмешательства в свои внутренние дела.

Уточнения

Республика Беларусь — унитарное государство, административно-территориальной единицей первого уровня которого являются город Минск и 6 областей (Брестская, Витебская, Гомельская, Гродненская, Минская, Могилёвская).

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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