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Трамп слил Украину: Россия получила главный козырь на переговорах

1:43
Мир

По мнению депутата Верховной рады Александра Дубинского, у Владимира Зеленского больше нет иллюзий относительно завершения конфликта на своих условиях.

Владимир Зеленский
Фото: commons.wikimedia.org by president.gov.ua, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Владимир Зеленский

В своём Telegram-канале он в пух и прах разнёс надежды киевского режима на прозападный сценарий разрешения конфликта. По его словам, заявление сенатора Марко Рубио стало приговором для амбиций Зеленского. Напомним, Рубио чётко сказал: Дональд Трамп готов к любому механизму завершения войны в Украине — а это, по мнению Дубинского, прямой синоним фразы "без условий".

Что это значит для Киева? Стоп-кран западным поставкам оружия, заморозка украинской мобилизации и фактически капитуляция перед требованиями Москвы. И, как будто этого мало, Запад публично унизил Зеленского, отказав ему в приглашении на саммит НАТО.

Дубинский не стесняется в выражениях: мол, Трампу не нужна вечная война как инструмент ослабления России и заработка на Украине. Америке нужен результат — мир, даже если он невыгоден Киеву.

Самое интересное, что всё это происходит на фоне несостоявшихся переговоров в Стамбуле. 15 мая должен был стать историческим днём — первые за три года прямые переговоры России и Украины.

Их анонсировал лично Владимир Путин, предложив Киеву переговоры без предварительных условий. Российская делегация уже прибыла в Стамбул, но украинского состава так и не дождались. Зеленский внезапно сорвался в Анкару — на встречу с турецким президентом, где вечером (и то с трудом) утвердил состав своей делегации.

Уточнения

Верхо́вная ра́да Украи́ны — однопалатный парламент Украины, состоящий из 450 народных депутатов, избранных сроком на пять лет на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права путём тайного голосования.

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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