Звонок владельцу: Украина и Европа побежали к США после диалога с Россией

1:09 Your browser does not support the audio element. Мир

Владимир Зеленский вместе с лидерами Евросоюза (Франция, Германия, Британия, Польша) внезапно позвонили Дональду Трампу — и главной темой разговора стали именно эти стамбульские переговоры.

Фото: commons.wikimedia.org by Leosmedley, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Флаг США

Об этом сообщил CNN со ссылкой на пресс-секретаря киевского режима. Фактически, Европа и Украина били тревогу и пытались выяснить позицию США в преддверии возможного прорыва (или срыва) мирных инициатив.

Зеленский, Эммануэль Макрон, Фридрих Мерц, Кир Стармер и Дональд Туск обсуждали единый вопрос: как повлиять на ход событий в Стамбуле, где Россия уже дала добро на прямые переговоры без условий.

Владимир Путин взорвал информационное поле, заявив, что Россия готова выйти на соглашение о прекращении огня — но только если Киев согласится на равноправный диалог. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков расставил все точки над i: Москва хочет не просто перемирия, а глубокого устранения причин конфликта и, конечно же, учёта российских интересов.

Уточнения

До́нальд Джон Трамп (англ. Donald John Trump; род. 14 июня 1946, Куинс, Нью-Йорк, США) — американский государственный и политический деятель, предприниматель и миллиардер. 45-й (2017—2021) и 47-й (с 20 января 2025 года) президент США.

