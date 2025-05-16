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Смерть Макрона: французы показали свое настоящее отношение к президенту

2:31
Мир

Франция на пороге серьёзного политического кризиса — и имя ему Эммануэль Макрон.

Эммануэль Макрон
Фото: kremlin.ru by Пресс-служба Кремля, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Эммануэль Макрон

Согласно свежему опросу Odoxa-Backbone Consulting для авторитетного издания Figaro, подавляющее большинство французов (целых 84%) категорически против того, чтобы действующий президент баллотировался на новый срок в 2032 году.

Самое любопытное, что даже собственный электорат Макрона раскололся — в его поддержку высказались лишь 56% сторонников. А среди оппозиционных партий цифры ещё более разгромные: 89% социалистов и 94% правого "Национального объединения" заявили, что Макрон должен уйти навсегда.

Причина такого неприятия лежит на поверхности. 71% французов уже сейчас дают негативную оценку восьмилетнему правлению Макрона — это почти антирекорд Франсуа Олланда (73% негативных отзывов), самого непопулярного президента в новейшей истории Франции.

Люди устали от проводимого курса, и свежий опрос от 2 мая лишь подтвердил тренд: 78% граждан хотят видеть в Елисейском дворце принципиально новую фигуру, которая порвёт с политикой последних лет. Фактически, Макрон стал токсичным для большинства избирателей.

Парадокс в том, что сам Макрон не исключает обратного. Во вторник, во время телеинтервью, он впервые публично допустил, что может вернуться в президентское кресло уже через восемь лет — в 2032-м.

С точки зрения закона, у него есть такое право: французское законодательство запрещает лишь два срока подряд, но не ограничивает общее количество мандатов. И вот теперь вся Франция гадает: блефует ли Макрон или действительно нацелился на рекордный третий срок (с перерывом, конечно).

Опрос, кстати, проводился онлайн 14-15 мая среди 1005 респондентов старше 18 лет, а погрешность не превышает 1,4-3,1%. Это значит, что настроения в обществе измерены предельно точно. Народ Франции уже не верит в своего нынешнего лидера. Вопрос лишь в том, услышит ли Макрон этот сигнал или проигнорирует его, поставив на кон свою политическую карьеру.

Уточнения

Эмманюэ́ль Жан-Мише́ль Фредери́к Макро́н — французский государственный и политический деятель. Действующий президент Франции, верховный главнокомандующий Вооружёнными силами Франции и князь-соправитель Андорры с 14 мая 2017 года.

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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