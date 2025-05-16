Неожиданный размен: Россия готова обсудить прекращение огня

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По заявлению помощника президента РФ Владимира Мединского, российская делегация осталась удовлетворена ходом диалога, несмотря на всю сложность обсуждаемых вопросов.

Фото: Кировский районный исполнительный комитет by БелТА, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Переговоры между Россией и Украиной в Белоруссии

Пожалуй, самым значимым достижением встречи стало неожиданное решение о запуске масштабного обмена пленными между двумя странами.

По словам Мединского, стороны вплотную приблизились к реализации формулы "1000 на 1000" — это означает, что в ближайшее время до тысячи человек с каждой стороны смогут вернуться домой.

Разумеется, процесс обмена будет тщательно подготовлен и согласован, но сам факт договорённости уже стал мощным сигналом к тому, что даже в самых острых конфликтах находится место для гуманизма.

Украинская сторона, в свою очередь, выступила с инициативой проведения встречи на высшем уровне — то есть переговоров глав государств. Российская сторона официально заявила, что приняла эту просьбу к сведению, не отказываясь и не подтверждая своё участие.

Кроме этого заявлено, что стороны проработают свои предложения о прекращении огня, после чего диалог будет основан на детальных предложениях России и Украины.

Уточнения

Владимир Ростиславович Меди́нский — российский государственный и политический деятель.

