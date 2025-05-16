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Зеленского отстранят: требование России для эффективных переговоров

1:02
Мир

В свете последних событий на Украине вопрос урегулирования конфликта становится всё более острым.

Владимир Зеленский (03-03-2022)
Фото: commons.wikimedia.org by Пресс-служба Президента Украины, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Владимир Зеленский (03-03-2022)

По мнению главы крымского парламента Владимира Константинова, единственный путь к конструктивному диалогу лежит через исключение Владимира Зеленского из переговорного процесса.

Константинов выразил РИА Новости своё скептическое отношение к возможности договорённостей с действующим президентом Украины, ссылаясь на итоги недавней встречи в Стамбуле.

По его словам, события в Стамбуле наглядно продемонстрировали, что с Зеленским невозможно договориться ни по одному серьёзному вопросу, а его обещания не стоят ничего.

В таких условиях, считает Константинов, шанс на реальное урегулирование конфликта и выстраивание новой системы безопасности может появиться только при прямом контакте президентов России и США. Участие же Зеленского в таких переговорах, по мнению главы крымского парламента, абсолютно излишне.

Уточнения

Влади́мир Алекса́ндрович Зеле́нский — украинский государственный и политический деятель. 

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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