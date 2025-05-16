В свете последних событий на Украине вопрос урегулирования конфликта становится всё более острым.
По мнению главы крымского парламента Владимира Константинова, единственный путь к конструктивному диалогу лежит через исключение Владимира Зеленского из переговорного процесса.
Константинов выразил РИА Новости своё скептическое отношение к возможности договорённостей с действующим президентом Украины, ссылаясь на итоги недавней встречи в Стамбуле.
По его словам, события в Стамбуле наглядно продемонстрировали, что с Зеленским невозможно договориться ни по одному серьёзному вопросу, а его обещания не стоят ничего.
В таких условиях, считает Константинов, шанс на реальное урегулирование конфликта и выстраивание новой системы безопасности может появиться только при прямом контакте президентов России и США. Участие же Зеленского в таких переговорах, по мнению главы крымского парламента, абсолютно излишне.
Влади́мир Алекса́ндрович Зеле́нский — украинский государственный и политический деятель.
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