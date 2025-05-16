США и РФ: судьба встречи по Украине

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В преддверии ключевой трехсторонней встречи России, Украины и Турции, намеченной на ближайшие дни, в информационном пространстве начали циркулировать слухи о возможных предварительных переговорах между делегациями Российской Федерации и Соединенных Штатов Америки.

Фото: commons.wikimedia.org by BalkanPhotos, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ США и Россия

Однако, как сообщил РИА Новости информированный источник, на данный момент нет никаких подтверждений вероятности проведения таких двусторонних консультаций перед многосторонней встречей с участием РФ, Украины и Турции.

Отвечая на прямой вопрос о том, можно ли ожидать встречи представителей России и США в ближайшее время, источник был категоричен: информация о готовящихся переговорах отсутствует.

"Нет такой информации", — подчеркнул он, дав понять, что любые спекуляции на эту тему являются не более чем предположениями.

Уточнения

Ту́рция — государство в Западной Азии (97 %) и в Южной Европе (3 %). Население — 85,2 млн чел. (2023, 19-е место в мире), площадь — 783 562 км² (36-е место).

