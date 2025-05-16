Польша на пороге переворота: что обнаружили спецслужбы в соцсетях

1:56 Your browser does not support the audio element. Мир

В Польше разгорается скандал вокруг президентских выборов.

Фото: flickr.com by Михал Осменда, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Государственные флаги Польши и ЕС

Глава канцелярии президента Малгожата Папроцкая сделала неожиданное заявление: Анджей Дуда поручил Агентству внутренней безопасности (ABW) срочно разобраться с информацией о возможном внешнем вмешательстве в избирательный процесс.

По словам Папроцкой, в президентском дворце обеспокоены циркулирующими в публичном пространстве тревожными сведениями о серьёзных нарушениях в ходе предвыборной кампании. Дуда считает, что эти данные требуют немедленного расследования, и подчеркнул, что прозрачность процесса — это не только вопрос политики, но и дело государственной важности.

Папроцкая уточнила, что глава государства обратился к руководителю ABW с настоятельной просьбой предоставить ему всю информацию о нарушениях. "В интересах всех поляков, чтобы кампания проводилась в рамках закона", — передала позицию президента его представительница.

Ранее польский Центр анализа дезинформации (NASK) опубликовал данные, которые вызвали волну возмущения. Эксперты центра обнаружили массированную политическую рекламу в Facebook*, возможно, финансируемую из-за рубежа.

Согласно отчёту NASK, на эту кампанию были брошены колоссальные ресурсы, а вся реклама была направлена на поддержку одного из кандидатов. Правда, имя этого кандидата в отчёте не упоминается.

Первый тур президентских выборов уже совсем рядом — он намечен на 18 мая. Сейчас наибольшие шансы на победу, по данным социологов, имеет Рафал Тшасковский. А вот действующий президент Анджей Дуда по закону не может баллотироваться на третий срок.

* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

Уточнения

А́нджей Себа́стьян Ду́да — польский юрист и государственный деятель, кандидат на президентских выборах 2015 и 2020 года. Президент Польши с 6 августа 2015 года.

