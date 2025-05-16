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Стамбульский гамбит: Чья стратегия победит в борьбе за мир

1:58
Мир

В пятницу, прямо перед стартом диалога между Москвой и Киевом, госсекретарь США Марко Рубио провёл встречу с ближайшими соратниками Владимира Зеленского и главой турецкого МИД.

Флаг Турции
Фото: commons.wikimedia.org by Kafkasmurat, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Флаг Турции

Официальный представитель госдепартамента Тэмми Брюс подтвердила факт переговоров, но главные детали остались за кадром. Известно лишь, что разговор шёл о мирном сценарии разрешения конфликта — теме, которая сегодня важнее всего.

По информации госдепартамента, Марко Рубио на переговорах с руководителем офиса Зеленского Андреем Ермаком, министром иностранных дел Украины  тексте  Андрей Сибига и турецким коллегой Хаконом Фиданом сделал акцент на немедленном прекращении кровопролития.

США, по его словам, видят своей приоритетной задачей именно остановку насилия, а не политические реверансы. Особую благодарность Рубио выразил Анкаре за организацию столь сложных переговоров — это значит, что Турция вновь становится ключевым игроком на геополитической шахматной доске.

Интересно, что разговор Рубио с украинскими и турецкими представителями состоялся буквально за несколько часов до начала прямых переговоров между Россией и Украиной.

Москва уже заявила о готовности к диалогу, но Киев до последнего момента не давал чёткого ответа.

Напомним, российский президент Владимир Путин предложил Украине возобновить переговоры без каких-либо предварительных условий именно в Стамбуле с 15 мая. Более того, в Кремле не исключили, что стороны могут выйти на конкретное соглашение о прекращении огня. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков подчеркнул: Москва рассчитывает не просто на временное затишье, а на долгосрочное урегулирование, затрагивающее глубинные причины конфликта.

Уточнения

Ма́рко Анто́нио Ру́био — американский политический и государственный деятель, государственный секретарь США с 21 января 2025 года. В 2011—2025 годах был сенатором США от штата Флорида. Член Республиканской партии.

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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