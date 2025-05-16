Переговорный марафон: что станет с продолжением переговоров по Украине

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Переговоры между Россией и Украиной, возобновившиеся в Стамбуле, вышли на новый виток напряженного ожидания.

Фото: commons.wikimedia.org by Alisa Fatikhova, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Флаг Турции

После неожиданно взятой паузы российской делегацией в четверг, многие задавались вопросом: состоится ли новая встреча в пятницу? И вот, интрига начала раскрываться.

По информации агентства Франс Пресс, со ссылкой на неназванного представителя украинской стороны, возобновление диалога в пятницу возможно, но пока конкретных планов нет.

Российскую делегацию, возглавляемую помощником президента Владимиром Мединским, нельзя назвать случайным составом.

В неё вошли ключевые фигуры: заместитель главы МИД Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков и замминистра обороны Александр Фомин. Подбор участников ясно дает понять — Москва настроена на серьезный разговор. Напомним, что переговоры стартовали в Стамбуле в 13:30 по московскому времени, но уже в четверг российская сторона объявила о временной остановке процесса.

Ранее президент России Владимир Путин сделал неожиданное предложение Украине — возобновить прямые переговоры без каких-либо предварительных условий именно в Стамбуле, начиная с 15 мая.

В Кремле тогда подчеркивали: главная цель — не просто временное затишье, а долгосрочное мирное урегулирование. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков обозначил четкие ориентиры: устранение коренных причин конфликта и обеспечение российских интересов. Звучит просто, но за этими словами стоит колоссальная работа и компромиссы.

Интересно, что первоначально стороны должны были сесть за стол переговоров еще в четверг. Российская делегация прибыла в Стамбул вовремя, но украинская сторона так и не появилась. Владимир Мединский тогда сделал программное заявление: с 10 утра пятницы Россия готова к диалогу и ждет Украину.

Первый звоночек прозвенел утром в пятницу — до российско-украинских переговоров состоялась трехсторонняя встреча США, Украины и Турции. Что обсуждалось за закрытыми дверями, пока неизвестно, но очевидно одно: за кулисами идет интенсивная работа.

Уточнения

Стамбу́л — крупнейший город Турции, экономический, исторический и культурный центр страны. Является также центром Мраморноморского региона — самого западного из географических (статистических) регионов страны.

