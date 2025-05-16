Сенсационные откровения: бывший посол США раскрыла истинные причины своего ухода

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Бывший посол США на Украине Бриджит Бринк сделала сенсационное признание: она была вынуждена покинуть свой пост из-за беспрецедентного давления со стороны президента США Дональда Трампа.

Фото: flickr.com by nycmayorsoffice, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Флаг Украины и США

В своей колонке для издания Detroit Free Press Бринк откровенно рассказала о причинах своего неожиданного ухода, раскрыв закулисные механизмы американской политики.

По её словам, с самого начала пребывания администрации Трампа у власти курс был взят на оказание давления на Украину. Бринк подчеркнула, что такая политика шла вразрез с её профессиональными принципами, и она больше не могла представлять интересы своей страны на украинском направлении, сохраняя видимость добросовестности. Осознав глубину конфликта, экс-посол приняла решение об отставке, назвав его своим долгом.

Ранее в западных СМИ появились слухи о грядущем уходе Бринк, но истинные причины тщательно скрывались. Издание Financial Times, ссылаясь на информированные источники, первым связало отставку дипломата с обострившимися противоречиями не только с Трампом, но и с Владимиром Зеленским. Стало очевидно, что в Вашингтоне разгорается крупный скандал, выходящий за рамки обычной кадровой перестановки.

Интересно, что официальные лица в США долго пытались вуалировать истинные мотивы отставки Бринк. В апреле представитель госдепартамента Тэмми Брюс ограничилась сухой фразой о том, что посол "возвращается домой", словно речь шла о рядовом завершении миссии.

Однако американские журналисты сумели докопаться до истины, выяснив, что на решение Бринк повлияла целая совокупность факторов — как личного характера, так и политической конъюнктуры. В частности, незадолго до этого в Агентстве США по международному развитию (USAID) прокатилась волна неожиданных увольнений, добавившая вопросов о стабильности всей внешнеполитической команды Штатов.

Уточнения

Аге́нтство США по междунаро́дному разви́тию — независимое агентство правительства США, отвечающее за управление гражданской зарубежной помощью и содействием развитию.

