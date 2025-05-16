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Новый пакет помощи: Британия избрала меру пресечения для преступника-украинца

Мир

В Великобритании разгорается скандал вокруг дома премьер-министра Кира Стармера.

Флаг Великобритании
Фото: commons.wikimedia.org by Petr Kratochvil, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/1.0/
Флаг Великобритании

Суд Лондона избрал меру пресечения для гражданина Украины Романа Лавриновича, обвиняемого в попытке поджечь жилище главы правительства. Информацию об этом распространило агентство Press Association.

В пятницу Лавринович предстал перед Вестминстерским магистратским судом, где через переводчика подтвердил свои личные данные — имя, дату рождения и адрес проживания. Прокурор зачитала обвинительное заключение, согласно которому украинцу вменяются три эпизода поджогов, связанных с объектами недвижимости, принадлежащими британскому премьеру. При этом представительница гособвинения подчеркнула, что мотивы действий Лавриновича на данный момент остаются неясными, что добавило загадочности и без того резонансному делу.

Судья не стал медлить с решением — Роман Лавринович был взят под стражу. Предварительное судебное разбирательство назначено на 6 июня, и оно пройдет в Лондонском уголовном суде Олд-Бейли — одном из самых знаменитых судов Великобритании. Именно там будет решаться судьба обвиняемого, а также, возможно, раскроются истинные причины его поступков.

Сам инцидент, ставший причиной ареста, произошел в начале недели. В ночь на понедельник неизвестные подожгли входную дверь дома Кира Стармера, расположенного на Каунтесс-роуд на севере Лондона.

Дом имеет особое значение для политика — там он жил почти 20 лет, вплоть до переезда на знаменитую Даунинг-стрит, где находится резиденция британских премьеров.

По информации СМИ, сейчас объект сдается в аренду, но, видимо, не все желают такого соседства с главой правительства. Лавринович был задержан полицией ранним утром 13 мая. Помимо основного эпизода, ему инкриминируют ещё два аналогичных случая, связанных с другими объектами недвижимости Стармера.

Уточнения

Кир Ро́дни Ста́рмер — британский политический и государственный деятель, премьер-министр Великобритании с 5 июля 2024 года, лидер Лейбористской партии с 4 апреля 2020 года. 

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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