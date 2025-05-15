Психоделический поворот: совет доктора Трампа вызвал бурю в медицине

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Главный хирург Дональда Трампа похвалила психоделическую терапию, и заявила, что грибы помогли ей найти любовь

Фото: https://commons.wikimedia.org by dariusz woźniak, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ древний гриб убийца

Эта психоделическая терапия оказалась непроверенной.

Рекомендация доктора Кейси Минса рассмотреть возможность использования терапии с использованием псилоцибина примечательна тем, что псилоцибин является незаконным в соответствии с федеральным законом. Он включен в Список 1 наркотиков, определяемый как вещество, "не имеющее в настоящее время общепринятого медицинского применения и обладающее высоким потенциалом злоупотребления".

Орегон и Колорадо легализовали психоделическую терапию, хотя несколько городов в Орегоне запретили ее.

Работа главного хирурга заключается в предоставлении американцам научной информации о том, как улучшить свое здоровье и снизить риск заболеваний и травм. Бывшие главные хирурги использовали свое положение для просвещения американцев о таких проблемах со здоровьем, как СПИД и профилактика самоубийств.

Предупреждение главного хирурга в 1964 году об опасностях курения помогло изменить курс американского здравоохранения.

Некоторые, как доктор К. Эверетт Куп, главный хирург при президенте Рональде Рейгане, стали широко известны, оказав существенное влияние на политику, а другие легко выпали из памяти.

Номинация Минс соответствует шаблону Трампа, который выбирает людей, известных своими публичными высказываниями, а не политическими позициями. В случае с Минс президент-республиканец сказал, что выбрал ее исключительно по рекомендации министра здравоохранения Роберта Ф. Кеннеди-младшего.

"Бобби считал ее фантастической", — сказал Трамп, добавив, что не знал ее.

Минс, получившая степень бакалавра и медицинскую степень в Стэнфордском университете, начала медицинскую ординатуру в Орегоне, но не закончила ее. Ее медицинская лицензия указана как неактивная. Когда с ней связались по телефону, Минс отказалась комментировать запись.

Она дала рекомендацию о психоделиках в своей книге 2024 года "Good Energy".

Большая часть книги посвящена метаболическому здоровью, которое Кейси Минс называет "хорошей энергией". Она предлагает ряд стратегий, помогающих людям "управлять и исцелять стрессоры, травмы и шаблоны мышления, которые ограничивают нас и способствуют нашему плохому метаболическому здоровью и процветанию".

Одна из таких стратегий — "рассмотреть терапию с использованием псилоцибина", имея в виду соединение, обнаруженное в психоделических грибах. Она подробно излагает свои мысли по этому поводу в отрывке из 750 слов.

Уточнения

До́нальд Джон Трамп (англ. Donald John Trump; род. 14 июня 1946, Куинс, Нью-Йорк, США) — американский государственный и политический деятель, предприниматель и миллиардер.

