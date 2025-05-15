Белый дом раскрыл карты: встреча, которая изменит ход событий

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Долгожданная встреча лидеров двух сверхдержав — США и России — уже на пороге.

Фото: commons.wikimedia.org by Kremlin.ru, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Дональд Трамп и Владимир Путин

По крайней мере, так считает Себастьян Горка, старший директор Совета национальной безопасности США по борьбе с терроризмом. Выступая на конференции по международной безопасности, организованной изданием Politico, он сделал неожиданное заявление.

Горка дал понять, что администрация президента Дональда Трампа активно работает над сближением с Москвой, и личная встреча глав государств — вопрос решённый. Вопрос лишь в том, когда именно это произойдёт. По словам представителя Белого дома, дипломатические сделки такого масштаба всецело зависят от фактора времени.

Уточнения

До́нальд Джон Трамп — американский государственный и политический деятель, предприниматель и миллиардер.

