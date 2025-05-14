Путин утвердил состав делегации России для переговоров в Стамбуле по Украине

Президент РФ Владимир Путин утвердил состав делегации для переговоров в Стамбуле.
Возглавит делегацию России помощник Президента Владимир Мединский.
Также в состав делегации войдут замминистра иностранных дел РФ Михаил Галузин, начальник ГУ Генштаба ВС РФ Игорь Костюков и замминистра обороны РФ Александр Фомин.
Напомним, на завтра запланированы переговоры между делегациями Украины и России, которые состоятся в Стамбуле.
С украинской стороны в переговорах примут участие высокопоставленные представители: глава Офиса президента Андрей Ермак, министр обороны Рустем Умеров, министр иностранных дел Андрей Сибига и советник президента Игорь Жовква.
Ожидается также присутствие представителей США — в формате неформальной делегации. Среди упоминаемых участников — сенатор Марко Рубио и бизнесмен Джеффри Уиткофф.
В случае прогресса в переговорах не исключается возможность трёхсторонней встречи лидеров — Владимира Путина, Дональда Трампа и Владимира Зеленского — предположительно в пятницу. Однако, как отмечают источники, говорить о конкретных итогах пока преждевременно.
По предварительным данным, даже при условии успешного старта переговорного процесса, достижение полноценного мирного соглашения потребует дополнительных гарантий и длительной работы.
Источники подчеркивают: о перемирии без чётких условий речи пока не идёт.
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