Путин утвердил состав делегации России для переговоров в Стамбуле по Украине

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Президент РФ Владимир Путин утвердил состав делегации для переговоров в Стамбуле.

Фото: Кировский районный исполнительный комитет by БелТА, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Переговоры между Россией и Украиной в Белоруссии

Возглавит делегацию России помощник Президента Владимир Мединский.

Также в состав делегации войдут замминистра иностранных дел РФ Михаил Галузин, начальник ГУ Генштаба ВС РФ Игорь Костюков и замминистра обороны РФ Александр Фомин.

Напомним, на завтра запланированы переговоры между делегациями Украины и России, которые состоятся в Стамбуле.

С украинской стороны в переговорах примут участие высокопоставленные представители: глава Офиса президента Андрей Ермак, министр обороны Рустем Умеров, министр иностранных дел Андрей Сибига и советник президента Игорь Жовква.

Ожидается также присутствие представителей США — в формате неформальной делегации. Среди упоминаемых участников — сенатор Марко Рубио и бизнесмен Джеффри Уиткофф.

В случае прогресса в переговорах не исключается возможность трёхсторонней встречи лидеров — Владимира Путина, Дональда Трампа и Владимира Зеленского — предположительно в пятницу. Однако, как отмечают источники, говорить о конкретных итогах пока преждевременно.

По предварительным данным, даже при условии успешного старта переговорного процесса, достижение полноценного мирного соглашения потребует дополнительных гарантий и длительной работы.

Источники подчеркивают: о перемирии без чётких условий речи пока не идёт.