Заложники переговоров: судьба встречи в Стамбуле 15 мая

2:07 Your browser does not support the audio element. Мир

На фоне эскалации конфликта между Россией и Украиной вновь заговорили о возможности переговоров.

Фото: commons.wikimedia.org by Mstyslav Chernov, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Турецкий флга

Интересно, что площадкой для потенциальной встречи выбрана Турция, а именно Стамбул, где стороны должны собраться 15 мая. Однако, как заверил советник офиса президента Украины Михаила Подоляка, несмотря на "оптимистичные заявления российской стороны", переговоры вряд ли состоятся на высшем уровне.

По словам Подоляки, решение о формате переговоров будет принимать лично Владимир Зеленский, и президента РФ Владимира Путина на них точно не будет. Михаил Подоляк подчеркнул, что без участия Зеленского никакие серьёзные обсуждения невозможны, а Путин и вовсе не является ожидаемой фигурой в переговорах.

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что российская делегация на встрече 15 мая намерена обсуждать как политические, так и технические вопросы, что должно определить состав участников.

Сама идея переговоров всплыла после предложения Владимира Путина возобновить прямые переговоры с Украиной без каких-либо предварительных условий. Российский лидер выразил надежду, что стороны смогут договориться о прекращении огня. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков добавил, что Россия нацелена на конструктивный поиск решений для долгосрочного мирного урегулирования конфликта, стремясь устранить первопричины противостояния и обеспечить национальные интересы.

Однако украинская сторона вновь выдвинула условия, которые Москва уже называла неприемлемыми. Так, Владимир Зеленский настаивал на полном прекращении огня с 12 мая, фактически выдвигая России ультиматум. Интересно, что на этом фоне президент США Дональд Трамп призвал Киев не медлить и согласиться на предложение Путина, отметив, что даже без результата переговоры помогут определить возможность дальнейших договорённостей.

Уточнения

Стамбу́л — крупнейший город Турции, экономический, исторический и культурный центр страны.

