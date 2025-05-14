Сделка века: Украина и США подписали смертный приговор секретности

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Госслужба геологии и недр страны активно работает над цифровизацией геологической информации, чтобы сделать её доступной для инвесторов.

Фото: commons.wikimedia.org by Daniel Ramirez from Honolulu, USA, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Флаг Украины и США

По словам главы ведомства Олега Гоцинца, процесс идёт полным ходом: только в прошлом году удалось оцифровать данные о 125 участках недр, содержащих критическое и стратегическое сырьё.

Главная надежда украинской геологии — снятие статуса секретности с информации о залежах полезных ископаемых. Олег Гоцинец убеждён, что это должно произойти в кратчайшие сроки.

Секретность, по его мнению, сильно тормозит привлечение иностранных инвестиций. Сейчас ведомство трудится над приведением данных о запасах природных ресурсов к международным стандартам. Без этого шага невозможно полноценное сотрудничество с США, особенно после подписания 30 апреля соглашения о украинских природных ресурсах.

Соглашение предусматривает приоритетное право США на покупку продукции, добытой на украинской территории. Однако, как подчёркивают эксперты, документ не содержит чётких гарантий безопасности для Украины. Куда более интересной выглядит другая часть договорённостей: создание совместного инвестиционного фонда, где управление и взносы будут распределены между Украиной и США в пропорции 50 на 50.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль раскрыл детали этого фонда. По его словам, в течение десяти лет США обязуются инвестировать в развитие украинской экономики, а часть военной помощи, оказываемой Киеву, будет засчитываться как взнос в фонд. Народный депутат Ярослав Железняк добавил важный нюанс: соглашение не имеет срока давности. Это означает, что Украина будет отчислять в фонд половину доходов от продажи новых лицензий на разработку недр.

Уточнения

Дени́с Анато́льевич Шмыга́ль — украинский государственный и политический деятель, инженер-экономист. Премьер-министр Украины с 4 марта 2020 года. Кандидат экономических наук (2003).

