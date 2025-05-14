Секретная встреча в Анталье: Европа затеяла нечто против России

Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль объявил о планах провести серию ключевых встреч на полях конференции глав МИД стран НАТО в турецкой Анталье 14-15 мая.

Фото: commons.wikimedia.org by Kafkasmurat, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Флаг Турции

Главная цель — выработать единую позицию Запада по украинскому урегулированию и оказать давление на Россию, чтобы она наконец села за стол переговоров.

По словам Вадефуль, в Анталье он намерен встретиться со своим украинским коллегой Андреем Сибигой и согласовать дальнейшие шаги в рамках так называемой "четверки" — формата, объединяющего Германию, Францию, Великобританию и Польшу.

Позиция этого альянса однозначна: полная поддержка Украины в её стремлении к справедливому разрешению конфликта. Вадефуль подчеркнул, что Запад занимает твёрдую позицию — конфликт должен быть исчерпан, а Россия обязана присоединиться к переговорам для достижения мирного исхода.

Особое внимание немецкий министр уделил предстоящему разговору с госсекретарем США Марко Рубио, который также примет участие в конференции НАТО. По его словам, тесная координация с американскими партнёрами подтверждает единство Запада в этом вопросе. Вадефуль чётко обозначил: Москва должна отказаться от военной риторики и перейти к конструктивному диалогу.

Интересно, что незадолго до заявлений Вадефуль, президент России Владимир Путин сделал неожиданный шаг — предложил Украине возобновить прямые переговоры без каких-либо предварительных условий. Место встречи — Стамбул, дата — 15 мая. Путин не исключил, что стороны смогут договориться о перемирии. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что Россия настроена на серьёзный поиск путей долгосрочного урегулирования, цель которого — устранить глубинные причины конфликта и обеспечить российские интересы.

Однако украинская сторона вновь создала преграду. Владимир Зеленский выдвинул условия, которые в Москве уже назвали неприемлемыми. Киев потребовал от Москвы сначала ввести полное прекращение огня с 12 мая, и лишь потом готов обсуждать что-либо за столом переговоров.

Такая позиция вызвала бурную реакцию в мире. Президент США Дональд Трамп призвал Зеленского не медлить и принять предложение Путина, отметив, что переговоры как минимум помогут понять, возможен ли компромисс. В итоге Зеленский всё же смягчил тон, заявив, что будет ждать Путина в Турции в четверг.

Уточнения

Анта́лья — курортный и портовый город на юге Турции на берегу Средиземного моря, который является центром провинции Анталья.

