Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Города, в которых невозможно уснуть: проверьте, не живёте ли вы в одном из них
Погасили двигатель и побежали? Поздравляем, вы почти испортили свой мотор
Модные белые растения для сада: как сделать свой участок актуальным в этом сезоне
Родителям придётся раскошелиться: вот во сколько обойдётся выпускной в 2025 году
Даже не думайте покупать нового китайца: цены на вторичном рынке в России удивят вас
Мышцы вырастут как на дрожжах, а лишний вес уйдёт: 6 ключевых советов для силовых тренировок
Удивительный трюк летучих мышей: пьют на лету, сохраняя баланс
Универсальный убийца паразитов: всё, что нужно знать о диазиноне
Елена Перминова высказалась о разнице в возрасте с молодым избранником

Секретная встреча в Анталье: Европа затеяла нечто против России

Мир

Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль объявил о планах провести серию ключевых встреч на полях конференции глав МИД стран НАТО в турецкой Анталье 14-15 мая.

Флаг Турции
Фото: commons.wikimedia.org by Kafkasmurat, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Флаг Турции

Главная цель — выработать единую позицию Запада по украинскому урегулированию и оказать давление на Россию, чтобы она наконец села за стол переговоров.

По словам Вадефуль, в Анталье он намерен встретиться со своим украинским коллегой Андреем Сибигой и согласовать дальнейшие шаги в рамках так называемой "четверки" — формата, объединяющего Германию, Францию, Великобританию и Польшу.

Позиция этого альянса однозначна: полная поддержка Украины в её стремлении к справедливому разрешению конфликта. Вадефуль подчеркнул, что Запад занимает твёрдую позицию — конфликт должен быть исчерпан, а Россия обязана присоединиться к переговорам для достижения мирного исхода.

Особое внимание немецкий министр уделил предстоящему разговору с госсекретарем США Марко Рубио, который также примет участие в конференции НАТО. По его словам, тесная координация с американскими партнёрами подтверждает единство Запада в этом вопросе. Вадефуль чётко обозначил: Москва должна отказаться от военной риторики и перейти к конструктивному диалогу.

Интересно, что незадолго до заявлений Вадефуль, президент России Владимир Путин сделал неожиданный шаг — предложил Украине возобновить прямые переговоры без каких-либо предварительных условий. Место встречи — Стамбул, дата — 15 мая. Путин не исключил, что стороны смогут договориться о перемирии. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что Россия настроена на серьёзный поиск путей долгосрочного урегулирования, цель которого — устранить глубинные причины конфликта и обеспечить российские интересы.

Однако украинская сторона вновь создала преграду. Владимир Зеленский выдвинул условия, которые в Москве уже назвали неприемлемыми. Киев потребовал от Москвы сначала ввести полное прекращение огня с 12 мая, и лишь потом готов обсуждать что-либо за столом переговоров.

Такая позиция вызвала бурную реакцию в мире. Президент США Дональд Трамп призвал Зеленского не медлить и принять предложение Путина, отметив, что переговоры как минимум помогут понять, возможен ли компромисс. В итоге Зеленский всё же смягчил тон, заявив, что будет ждать Путина в Турции в четверг.

Уточнения

Анта́лья — курортный и портовый город на юге Турции на берегу Средиземного моря, который является центром провинции Анталья. 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Сейчас читают
Что случится с машиной, если смешать 92-й и 95-й бензин
Авто
Что случится с машиной, если смешать 92-й и 95-й бензин Аудио 
Селёдка, которую съедают до картошки: самый вкусный маринад
Еда и рецепты
Селёдка, которую съедают до картошки: самый вкусный маринад Аудио 
Не пей, а поливай: вода, которая чистит лобовое лучше спецсредств
Авто
Не пей, а поливай: вода, которая чистит лобовое лучше спецсредств Аудио 
Популярное
20 секунд на холостом — минус капиталка двигателя через 5 лет

Выключаете мотор сразу после поездки? Это может разрушать его изнутри. Узнайте, сколько нужно подождать, чтобы продлить срок службы агрегата.

20 секунд на холостом — минус капиталка двигателя через 5 лет
Путешествие обернулось шоком: россиянка была потрясена, узнав в беседе с американцами размеры их пенсий
Путешествие обернулось шоком: россиянка была потрясена, узнав в беседе с американцами размеры их пенсий
Не пей, а поливай: вода, которая чистит лобовое лучше спецсредств
Женщины, берегитесь: дельфин может воспринять это как намёк
Санкционная терапия: как давление Запада стало фактором внутренней перезагрузки Дмитрий Плотников Носовой платок можно сделать из чего угодно, главное, чтобы был квадратным Сергей Лебедев Страны Персидского залива хотят изменений в политике США в обмен на свои деньги Любовь Степушова
Юрский парк на даче: в луже под крыльцом ожили доисторические создания
Ваша кошка — не будильник, а охранник: зачем она будит вас каждую ночь
Прохор Шаляпин показал, как отдыхает с пышнотелой дочерью губернатора на Бали
Прохор Шаляпин показал, как отдыхает с пышнотелой дочерью губернатора на Бали
Последние материалы
Города, в которых невозможно уснуть: проверьте, не живёте ли вы в одном из них
Погасили двигатель и побежали? Поздравляем, вы почти испортили свой мотор
Модные белые растения для сада: как сделать свой участок актуальным в этом сезоне
Родителям придётся раскошелиться: вот во сколько обойдётся выпускной в 2025 году
Даже не думайте покупать нового китайца: цены на вторичном рынке в России удивят вас
Мышцы вырастут как на дрожжах, а лишний вес уйдёт: 6 ключевых советов для силовых тренировок
Удивительный трюк летучих мышей: пьют на лету, сохраняя баланс
Универсальный убийца паразитов: всё, что нужно знать о диазиноне
Елена Перминова высказалась о разнице в возрасте с молодым избранником
Катя Гордон поделилась откровенными воспоминаниями о прошлом: чуть не умерла при родах, драки и нищета
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.