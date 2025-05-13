Задержан подозреваемый в попытке поджечь дом премьера Стармера

21-летнего парня задержали из-за попытки поджечь дом премьера Великобритании Кира Стармера.
Также мужчину обвиняют в двух других попытках поджога — речь идет об автомобиле и о другом жилом доме в этом же районе. Расследование ведет контртеррористическое подразделение британской полиции.
Отметим, что никто не пострадал в результате этих возгораний. После вступления в должность в июле 2024 года Стармер с семьей живет в охраняемой премьерской резиденции. А его личный дом сдаётся за $2,6 млн. Его и подожгли.
Кир Ро́дни Ста́рмер (англ. Keir Rodney Starmer; род. 2 сентября 1962, Саутуарк) — британский политический и государственный деятель, премьер-министр Великобритании с 5 июля 2024 года, лидер Лейбористской партии с 4 апреля 2020 года.
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