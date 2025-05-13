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Задержан подозреваемый в попытке поджечь дом премьера Стармера

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Мир

21-летнего парня задержали из-за попытки поджечь дом премьера Великобритании Кира Стармера.

Кир Стармер, Эммануэль Макрон и Владимир Зеленский
Фото: commons.wikimedia.org by Lauren Hurley / No 10 Downing Street is licensed under OGL 3
Кир Стармер, Эммануэль Макрон и Владимир Зеленский

Также мужчину обвиняют в двух других попытках поджога — речь идет об автомобиле и о другом жилом доме в этом же районе. Расследование ведет контртеррористическое подразделение британской полиции.

Отметим, что никто не пострадал в результате этих возгораний. После вступления в должность в июле 2024 года Стармер с семьей живет в охраняемой премьерской резиденции. А его личный дом сдаётся за $2,6 млн. Его и подожгли.

Уточнения

Кир Ро́дни Ста́рмер (англ. Keir Rodney Starmer; род. 2 сентября 1962, Саутуарк) — британский политический и государственный деятель, премьер-министр Великобритании с 5 июля 2024 года, лидер Лейбористской партии с 4 апреля 2020 года. 

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Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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