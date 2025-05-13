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Красная линия перейдена: Европа ждёт сигнала из Вашингтона – и вводит войска

2:57
Мир

США прорабатывают план размещения европейских миротворческих сил на Украине, но не где попало, а в строго обозначенном регионе — к западу от Днепра. Материал об этом выпустило издание EADaily. 

Солдаты немецкого бундесвера
Фото: commons.wikimedia.org by Staff Sgt. Nathaniel Allen, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Солдаты немецкого бундесвера

Об этом в интервью Fox News заявил Кит Келлог, спецпосланник президента США, чем моментально подогрел градус напряжения в уже изрядно наэлектризованных международных отношениях.

По словам Келлога, речь идёт о создании так называемой "силы устойчивости" E-4 — альянсе военных из Великобритании, Франции, Германии и Польши. Эти войска, по замыслу Вашингтона, должны дислоцироваться в западной части Украины, намеренно избегая "зоны контакта" — эвфемизма, которым в дипломатии принято называть районы активных боевых действий. Фактически, США предлагают разделить Украину на зоны влияния, где миротворцы возьмут под контроль территорию, не охваченную прямым конфликтом.

Келлог подчеркнул, что американская стратегия строится на поэтапном подходе: сначала — всеобъемлющее прекращение огня, и лишь затем стороны приступят к обсуждению территориальных претензий. Вашингтон активно работает над тем, чтобы президент России Владимир Путин 15 мая прибыл в Стамбул на переговоры с украинской стороной. Более того, от этого напрямую зависит и возможный визит в Турцию Дональда Трампа — ещё один козырь в рукаве американской дипломатии.

Однако есть нюанс: Россия последовательно выступает против любых миротворческих миссий на украинской земле, а европейские страны до сих пор не готовы вводить контингент без железных гарантий поддержки со стороны США. Получается замкнутый круг, в котором каждая сторона ждёт решительного шага от другой.

Особую жёсткость разговору придаёт заявление Келлога о готовящихся санкциях против России. По его словам, Штаты намерены запустить закон о санкциях 2025 года — документ, поддержанный более чем 70 сенаторами.

Удар обещает быть сокрушительным: основной мишенью станут Центральный банк РФ и так называемый "тёмный флот" — сеть судов, через которые Россия обходит морские ограничения. Келлог подчеркнул, что предупреждение об этих мерах уже направлено Путину, и европейцы готовы следовать аналогичным курсом. Тот же Фридрих Мерц, новый канцлер Германии, по оценке спецпосланника, настроен к новым санкциям "очень, очень жёстко".

Но самый интригующий момент беседы — косвенное признание американских планов по Запорожской АЭС.

Келлог фактически подтвердил, что США ведут закулисные переговоры о будущем станции и хотят не просто "помогать" в её эксплуатации, а фактически контролировать её работу. 

Уточнения

Джо́зеф Кит Ке́ллог-младший — государственный служащий США, генерал-лейтенант армии США в отставке.

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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