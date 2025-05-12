США и Китай решили сократить торговый дефицит

Вашингтон и Пекин достигли соглашения по итогам двухдневных торговых переговоров в Женеве.
Это соглашение поможет уменьшить дефицит торгового баланса США, который в настоящее время составляет около 1,2 трлн долларов.
Вице-премьер Госсовета КНР Хэ Лифэн считает, что между двумя странами есть значительный потенциал для сотрудничества и общие интересы, а основа их торгово-экономических отношений — взаимная выгода.
По его мнению, трения между государствами являются нормальным явлением.
Напомним, что 9 мая президент США Дональд Трамп заявил о возможности заключения "справедливой" торговой сделки с Китаем.
До́нальд Джон Трамп (англ. Donald John Trump; род. 14 июня 1946, Куинс, Нью-Йорк, США) — американский государственный и политический деятель, предприниматель и миллиардер.
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