США и Китай решили сократить торговый дефицит

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Вашингтон и Пекин достигли соглашения по итогам двухдневных торговых переговоров в Женеве.

Фото: Donald Trump by Gage Skidmore from Surprise, AZ, United States of America, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Дональд Трамп

Это соглашение поможет уменьшить дефицит торгового баланса США, который в настоящее время составляет около 1,2 трлн долларов.

Вице-премьер Госсовета КНР Хэ Лифэн считает, что между двумя странами есть значительный потенциал для сотрудничества и общие интересы, а основа их торгово-экономических отношений — взаимная выгода.

По его мнению, трения между государствами являются нормальным явлением.

Напомним, что 9 мая президент США Дональд Трамп заявил о возможности заключения "справедливой" торговой сделки с Китаем.

Уточнения

До́нальд Джон Трамп (англ. Donald John Trump; род. 14 июня 1946, Куинс, Нью-Йорк, США) — американский государственный и политический деятель, предприниматель и миллиардер.

