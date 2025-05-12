Новый Папа Римский выступил против нейросетей

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Новый Папа римский Лев XIV считает нейросети одной из главных мировых проблем.

Фото: commons.wikimedia.org by Kharsohtun, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Искусственный интеллект

Лев XIV согласился с мнением покойного Папы Франциска. Понтифик так же считает одной из важнейших проблем ИИ.

Папа римский Лев XIV назвал нейросети вредителями "человеческому достоинству, справедливости и труду".

Ранее понтифик Франциск до смерти говорил, что ИИ способен превратить взаимоотношения людей в простые алгоритмы.

Уточнения

Иску́сственный интелле́кт (англ. artificial intelligence; AI) в самом широком смысле — это интеллект, демонстрируемый машинами, в частности компьютерными системами.

