50 лет спокойствия для Венеции: инженер раскрыл секрет спасения города от затопления

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Итальянский инженер разработал способ, чтобы поднять всю Венецию на 30 сантиметров.

Фото: www.goodfreephotos.com by Federico Beccari, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Венеция

Напомним, что это не только "плавучий город", но и тонущий.

В XX веке Венеция опустилась почти на 25 сантиметров, при этом уровень моря поднялся.

Инженер Пьетро Театини нашел способ, чтобы поднять весь город на 30 сантиметров. Звучит как фантастика, но проект реален, информирует CNN.

Суть этой технологии в том, чтобы закачать воду глубоко в землю под городом. Это поднимет морское дно, на котором стоит Венеция, и подтолкнет её ввысь.

Сам учебный утверждает, что его план предоставит Венеции льготный период примерно на 50 лет, работая в тандеме с нынешними барьерами от наводнений.

Уточнения

Вене́ция (итал. Venezia МФА: , вен. Venèsia) — город на северо-востоке Италии. Административный центр области Венеция и одноимённой территориальной единицы, приравненной к провинции.

