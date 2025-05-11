Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Особенности полива различных растений в холодный сезон
Сыр, который можно даже на диете: вкусно, легко, без вреда для фигуры
Украинская спортсменка впервые с начала СВО пожала руку россиянке
Мечта алхимиков сбылась: физики выяснили, как свинец можно превращать в золото
От них бегут даже перекупы: машины, которые никто не хочет брать с рук
Без единого голубя: как изменится город, если исчезнут все пернатые соседи
Губка для посуды — бомба замедленного действия. Вот как её обезвредить
Этот картофельный салат перенесёт вас в детство: секрет в одном ингредиенте и правильной подаче
В болгарском Бургасе открылся бутик-отель: каждый гость чувствует заботу

50 лет спокойствия для Венеции: инженер раскрыл секрет спасения города от затопления

0:51
Мир

Итальянский инженер разработал способ, чтобы поднять всю Венецию на 30 сантиметров.

Венеция
Фото: www.goodfreephotos.com by Federico Beccari, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Венеция

Напомним, что это не только "плавучий город", но и тонущий.

В XX веке Венеция опустилась почти на 25 сантиметров, при этом уровень моря поднялся.

Инженер Пьетро Театини нашел способ, чтобы поднять весь город на 30 сантиметров. Звучит как фантастика, но проект реален, информирует CNN.

Суть этой технологии в том, чтобы закачать воду глубоко в землю под городом. Это поднимет морское дно, на котором стоит Венеция, и подтолкнет её ввысь.

Сам учебный утверждает, что его план предоставит Венеции льготный период примерно на 50 лет, работая в тандеме с нынешними барьерами от наводнений.

Уточнения

Вене́ция (итал. Venezia МФА: , вен. Venèsia) — город на северо-востоке Италии. Административный центр области Венеция и одноимённой территориальной единицы, приравненной к провинции.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Сейчас читают
За пределами таблицы Менделеева: учёные открыли дверь в бесконечную химию
Наука и техника
За пределами таблицы Менделеева: учёные открыли дверь в бесконечную химию Аудио 
Россиян ждёт новая беда: личные машины начнут массово изымать, разбираемся в причинах
Авто
Россиян ждёт новая беда: личные машины начнут массово изымать, разбираемся в причинах Аудио 
Упражнение, которое высушивает талию — без фитнеса и тренажёров
Новости спорта
Упражнение, которое высушивает талию — без фитнеса и тренажёров Аудио 
Популярное
Россиян ждёт новая беда: личные машины начнут массово изымать, разбираемся в причинах

Всё чаще россияне берут кредиты под залог авто — и всё чаще теряют свои машины. Почему микрозаймы стали ловушкой.

Россиян ждёт новая беда: личные машины начнут массово изымать, разбираемся в причинах
Что говорит о вас привычка убираться во время готовки? Больше, чем вы думаете
Что говорит о вас привычка убираться во время готовки? Больше, чем вы думаете
Купил и забыл, где сервис: эти кроссоверы не ломаются годами
Компьютер, который нарушает законы физики: миру стала доступна телепортация за секунду
Волга, Жигули, Москвич: золотая троица советского автопрома Дмитрий Плотников Первый провал, первый урок: как Мерц начал правление с удара по своему авторитету Игорь Буккер
Корейский ответ Range Rover: стильный внедорожник по цене седана
Думали, АИ-95 чище АИ-92? Всё наоборот — вот почему дешевое топливо может быть безопаснее
Водная бездна: НАСА годами молчало об этой проблеме — мир уйдет под воду
Водная бездна: НАСА годами молчало об этой проблеме — мир уйдет под воду
Последние материалы
Сыр, который можно даже на диете: вкусно, легко, без вреда для фигуры
Украинская спортсменка впервые с начала СВО пожала руку россиянке
Мечта алхимиков сбылась: физики выяснили, как свинец можно превращать в золото
От них бегут даже перекупы: машины, которые никто не хочет брать с рук
50 лет спокойствия для Венеции: инженер раскрыл секрет спасения города от затопления
Без единого голубя: как изменится город, если исчезнут все пернатые соседи
Губка для посуды — бомба замедленного действия. Вот как её обезвредить
Этот картофельный салат перенесёт вас в детство: секрет в одном ингредиенте и правильной подаче
В болгарском Бургасе открылся бутик-отель: каждый гость чувствует заботу
Глобального потепления не будет? Землю настигнет ледниковый период через 40 лет
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.