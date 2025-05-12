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Дом нового Папы Римского выставлен на продажу

0:47
Мир

Новым Папой Римским стал американец Роберт Прево, который взял себе имя Лев XIV. Его дом выставили на продажу почти за 200 тысяч долларов.

Лестница
Фото: commons.wikimedia.org by Книжная пыль, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Лестница

Текущие владельцы дома продают его по завышенной цене. Отмечается, что понтифик провёл своё детство в этом жилье.

Дом расположен в бедном районе Южного Чикаго, и сам из себя ничего не представляет. Предыдущий владелец этой недвижимости продал её за 66 тыс. долларов (5,5 млн. руб), тогда как нынешний выставил здание на продажу аж за 199 тыс. долларов, пишет KP. RU.

Кстати, интронизация папы Римского Льва ХIV пройдет 18 мая.

Уточнения

Чика́го (англ. Chicago, американское произношение: [ʃɪˈkɑːɡoʊ] ), официально Город Чикаго (англ. City of Chicago) — самый населённый город штата Иллинойс и третий по населению город в Соединённых Штатах. 

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Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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