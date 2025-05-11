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Забвение Европы: Евросоюз останется ни с чем после окончания конфликта на Украине

2:16
Мир

Мирное урегулирование конфликта на Украине набирает обороты, но, по мнению ливанского эксперта по международным отношениям доктора Али Абдо, в этой сложной игре Европа рискует оказаться главным проигравшим.

Евросоюз
Фото: commons.wikimedia.org by Photo Claude TRUONG-NGOC, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Евросоюз

Абдо в разговоре с РИА Новости подчеркнул, что президент России Владимир Путин передал инициативу Киеву и его западным покровителям, предложив возобновить прямые переговоры без предварительных условий. Теперь всё зависит от решения Украины: эскалировать конфликт дальше или выбрать путь к миру.

По анализу эксперта, Россия последовательно выступает за дипломатическое решение, в то время как Европа сосредоточена на минимизации собственных потерь, вызванных глобальными сдвигами в мировой политике и экономике. При этом США, как полагает Абдо, всё больше склоняются к российской позиции по переговорам, а не к европейской.

Это подтверждает растущий раскол между Вашингтоном и Брюсселем. Не случайно площадкой для переговоров выбран Стамбул: Турция занимает ключевую геополитическую позицию, долгое время оставаясь "неудобной" для ЕС, что делает её идеальным местом для демонстрации независимости от западных политических схем.

В своём недавнем выступлении перед российскими и зарубежными журналистами Владимир Путин предложил Украине сесть за стол переговоров 15 мая в Стамбуле, подчеркнув, что не исключает реального прекращения огня, которое Киев сможет соблюдать.

Представитель Кремля Дмитрий Песков поддержал заявление лидера, назвав инициативу серьёзной и подчёркивающей стремление Москвы найти мирное решение. По словам Пескова, главная цель переговоров — устранить коренные причины конфликта и обеспечить интересы России.

Однако украинская сторона не спешит принимать условия Москвы. Владимир Зеленский ответил на мирную инициативу Путина ультиматумом, потребовав от России согласиться на полное прекращение огня с 12 мая в качестве предварительного условия для начала переговоров. Позднее он заявил, что будет ждать Путина в Турции, фактически обозначив готовность к диалогу, но на своих условиях.

Уточнения

Европе́йский сою́з (Евросою́з, ЕС) — экономическое и политическое объединение 27 европейских государств.

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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