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Мир угрожает санкциями: что ждет Москву, если Украина не получит перемирия

1:48
Мир

Польский премьер-министр Дональд Туск обратился к мировому сообществу с призывом добиться немедленного и безоговорочного прекращения огня.

Флаги Польши и Украина
Фото: commons.wikimedia.org by Ivonna Nowicka, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Флаги Польши и Украина

По его мнению, это единственный способ остановить кровопролитие, которое длится уже слишком долго. Туск подчеркнул, что Украина со своей стороны готова к миру, и теперь слово за остальными участниками конфликта.

Неожиданным шагом навстречу мирному урегулированию стала инициатива президента России Владимира Путина. В воскресенье он заявил о готовности провести в Стамбуле переговоры с Украиной уже 15 мая.

Российский лидер подчеркнул, что переговоры должны пройти без каких-либо предварительных условий — довольно смелое заявление, учитывая прошлый опыт диалога между сторонами. Моментально поддержку Путину выразил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, подтвердив готовность предоставить свою площадку для дискуссий.

Однако западные лидеры настроены более решительно. В субботу Киев посетили президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, а также премьер-министры Великобритании и Польши Кир Стармер и Дональд Туск.

Их объединила так называемая "коалиция желающих" — группа стран, настаивающих на усилении давления на Россию. Макрон сделал важное заявление: если Москва откажется принять условия предлагаемого Западом 30-дневного перемирия, в ближайшие дни последует новый пакет санкций против России. Он также напомнил, что киевский режим систематически нарушал все ранее заключенные соглашения о перемирии и до сих пор не снял запрет на переговоры с РФ.

Уточнения

До́нальд Франци́шек Туск — польский и европейский государственный и политический деятель. Премьер-министр Польши с 16 ноября 2007 по 22 сентября 2014 года и с 13 декабря 2023 года. Его премьерство является самым длительным в истории республики.

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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